Nvidia RTX 3090 Ti-priser lekket på nett – vitner om svinedyrt skjermkort

Nvidia RTX 3090 Ti-prislappen har sneket seg på eteren via enkelte europeiske utsalgssteder, og det ser ut til at det nye skjermkortflaggskipet kommer til å ta et enda større jafs av sparegrisen enn du kanskje forventet, hvis du hadde RTX 3090 som utgangspunkt (vi hadde forberedt oss på det verste, så ekstremt overrasket er vi ikke, og sannsynligheten er stor for at du har lagt av minst en arm og et bein om du i det hele tatt har vurdert et kjøp av toppen av Ampere-kransekaka.)



Som VideoCardz skriver har potensielle priser dukket opp i minst to sveitsiske butikker og ett tysk utsalgssted. De konverterte prisene (fra sveitsiske franc og euro) gir oss et prislappspenn mellom omlag 30 650 kroner og 39 400 kroner.



Det skal sies at to av de fire prisene som nevnes – der alle refererer til MSI GeForce RTX 3090 Ti Suprim X og MSI Gaming X Trio – legger seg i nedre del av det ovennevnte prissjiktet, men det er ingen tvil om dette kommer til å bli dyre skjermkort, om disse prisene stemmer.



Det er fort gjort å legge for mye vekt på priser som dukker opp før tiden. Disse kan tross alt bare være antakelser gjort av de aktuelle butikkene, bare for å ha en oppføring på plass. Vi har vært borti lignende lekkasjer tidligere som ikke medførte riktighet, men de kan likevel være en god pekepinn på de endelige prisene.



Til sammenligning nevner også VideoCardz at den tyske siden også har oppført et av de eldre RTX 3090-kortene (fra Zotac), som står oppført med en konkurransedyktig pris. 3090 Ti-kortet fra MSI (Gaming X Trio) koster 31 % mer enn det nye Ti-kortet. Det kan potensielt være en interessant sammenligning, men igjen, det er verdt å ha is i magen og ikke legge all sin lit til disse tre nettsidene.

Kommentar: Labre lagerbeholdninger og høye priser fortsatt et problem

Vi hadde ikke regnet med annet enn en relativt ekstrem pris på RTX 3090 Ti, og det er rimelig å anta at når det gjelder antall kort som er på vei til butikkene, så er det snakk om rimelig slunkne mengder – særlig siden Nvidias pågående problemer med å holde tritt med etterspørselen ikke forventes løst før andre halvdel av 2022. Utsalgsstedene ønsker naturlig nok å sko seg på situasjonen mens mangelen pågår. Det er også verdt å nevne at de seneste nyhetene vedrørende 3090 Ti vi har blitt servert er at Nvidia har hatt produksjonsproblemer som kan føre til at det nye Ampere-skjermkortet blir forsinket. Tidligere var det ventet at kortet skulle dukke opp i butikkene i slutten av januar.



Hvis det faktisk er tilfellet at 3090 Ti ender opp med å koste 30 % mer enn forgjengeren – gitt at de ovennevnte oppføringene stemmer – så vil antakeligvis ikke ytelsen stå i stil med prishoppet. En av VideoCardz' lesere merker seg dilemmaet: For omtrent den samme prisen (i amerikanske dollar) kan man kjøpe en gaming-PC fra Alienware med ikke bare et RTX 3090, men også en Core-i9 11900KF-prosessor og et drøss andre komponenter (inkludert 32 GB RAM.)



Slik er skjermkort-tilstandene nå til dags. Ikke for det, det finnes selvsagt et knippe entusiaster som er villige til å betale de grufulle prisene som skal til for å få fatt i det aller raskeste skjermkortet på markedet.