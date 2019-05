Nordmenn kan kjøpe OnePlus 7 Pro allerede 9. mai

OnePlus Norden håper at forhåndssalget av OnePlus 7 Pro skal gå like fort som det gjorde for OnePlus 6T i Sverige i fjor (Bilde: TechRadar)

Den offisielle lanseringen av de nye telefonene i OnePlus 7-serien skjer ikke før 14. mai, men allerede 9. mai blir det mulig for nordmenn å sikre seg en av 50 eksemplarer av toppmodellen OnePlus 7 Pro.

OnePlus Norden har nemlig inngått et samarbeid med Komplett.no som innebærer at 50 såkalte OnePlus 7 Pro Black Box Limited Edition skal legges ut for salg. Innholdet i disse er altså et mysterium med unntak av selve telefonen OnePlus 7 Pro, men dagens pressemelding fra Komplett.no lover at det skal være snakk om «flust med OnePlus-utstyr». Prisen er for øvrig også et mysterium foreløpig, og vi vil anta at den blir høyere enn den ordinære utsalgsprisen telefonen får når den legges ut for vanlig salg.

OnePlus hadde et lignende samarbeid med svenske Webhallen i oktober i fjor i forbindelse med lanseringen av OnePlus 6T, og det var ifølge Stefan Bonnevier i OnePlus Norden en stor suksess:

– Forrige gang vi gjorde dette i Sverige ble alle de 100 forundringspakkene solgt på 42 sekunder. Det gjelder å være tidlig ute den 9. mai om man vil ha en av de femti pakkene som kommer for salg på komplett.no, forteller Bonnevier.

– Det hadde vært kult om vi hadde solgt ut våre femti forundringspakker på 21 sekunder. Vi vet det er mange OnePlus-fans i Norge, så det kommer helt sikkert til å være rift om pakkene.

Den offisielle lanseringen av OnePlus 7-serien skjer altså først 14. mai, og du kan følge lanseringen direkte her hos oss i TechRadar eller på YouTube.