Nokia 9 Pureview kan få ekstremt rask lading

Den siste i en lang rekke lekkasjer rundt Nokia 9 Pureview peker mot at det nye flaggskipet skal få ny og raskere ladeteknologi.

En telefon med modellnavnet TA-1094 – et navn som tidligere har blitt knyttet til Nokia 9 – ble nemlig nylig godkjent av Kinas sertifiseringsbyrå 3C, og der kommer det frem at den aktuelle telefonen får 18 W lading.

Det betyr i praksis at Nokia 9 bør kunne lades opp til 100 prosent på rundt en halv time.

På vei?

Lekkasjen gir oss ikke noen flere detaljer om telefonen, men i og med at den tydeligvis er på vei gjennom sertifisering så er det sannsynlig at den nærmer seg lansering.

HMD Global, som er selskapet bak dagens Nokia-telefoner, er forventet å lansere minst én ny telefon under MWC 2019 i Barcelona i slutten av februar, og det er ventet at Nokia 9 Pureview kommer til å stå i fokus for lanseringen.

Vi kommer til å rapportere direkte fra messen med siste nytt, analyser og førsteinntrykk, og det inkluderer også alt som måtte dukke opp fra Nokia.

