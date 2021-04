Navnene på gratis-DLC-ene til «Cyberpunk 2077» later til å være avslørt

Navnene på ni av «Cyberpunk 2077»s kommende DLC-er later til å ha blitt avslørt, takket være informasjon som skal ha vært oppe på Epic Games Store.



Reddit-brukeren PricklyAssassin hevder, ifølge GamesRadar, at han har oppdaget den ovennevnte informasjonen i det underliggende systemet (back-end-delen) til Epic Games Store etter at «Cyberpunk 2077»s seneste oppdatering ble sendt ut til brukere.



I en rekke skjermbilder, og i Reddit-innlegget, avslører PricklyAssassin navnene på de ni DLC-pakkene (som for øvrig skal være gratis) og nevner et såkalt Expansion Pass, som skal gjelde for DLC-pakker man må betale for. Navnene på de ni DLC-pakkene er som følger: Rippderdocs Expansion; Body Shops Expansion; Fashion Forward Expansion; Gangs of Night City; Body of Chrome; Rides of the Dark Future; The Relic; Neck Deep; and Night City Expansion.

Det at CD Projekt Red har planlagt å frigi gratis DLC-pakker til «Cyberpunk 2077» har vi visst om siden før den famøse lanseringen. Vi ble servert et veikart tidligere i år som nevnte at nettopp disse pakkene skulle følge 1.2-oppdateringen som ble lansert tidligere denne uken. Navnene på DLC-pakkene har dog ikke vært kjent før nå. Faktisk har «Cyberpunk 2077»s DLC-pakker vært et temmelig mystisk tema inntil nå.



Hva slags konklusjoner kan vi dra ut av navnene? Vi får ikke så mye kjøtt på beinet her, og noen av titlene er ganske basale. «Night City Expansion» høres for eksempel enten ut som en generisk utvidelsespakke som gir mer innhold i selve byen, eller et stedfortreder-navn. «The Relic» er enda mer diffust, mens «Gangs of Night City» for eksempel kan være nye gjenger eller en slags oppdatering av de eksisterende – det er vanskelig å si. Samtidig, gitt at disse DLC-pakkene skal være gratis, så venter vi litt med å sprette champagnen.

Travle tider

Selvfølgelig bør vi ikke stole blindt på at disse navnene nødvendigvis forteller oss stort. CD Projekt Red har ikke offisielt annonsert noe som helst, så vi vet faktisk ikke hva navnene ender opp med å bli, eller hva pakkene skal inneholde. Selv om navnene er korrekte akkurat nå, så er det sannsynlig at en del vil skifte navn før lansering, og CD Projekt Red har heller ikke sagt noe om nøyaktig når DLC-pakkene skal ut på nett.



Det har vært en del snakk om «Cyberpunk 2077» i det siste, takket være den nye 1.2-oppdateringen – den andre i rekken stor-patcher som tar sikte på å fikse hundrevis av problemer spillere har hatt siden lanseringen før jul i fjor.



CD Projekt Red har også annonsert planer om å restrukturere bedriften, slik at de får et mer satt system der et mer enhetlig team kan jobbe på to såkalte AAA-spill på samme tid. Dette har etter sigende fått konsekvenser for planene selskapet har vedrørende flerspiller-delen til «Cyberpunk 2077».