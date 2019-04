Nå følger Telenor etter OneCall – starter salg av brukte mobiler

Telenor lanserer nå konseptet «God som ny», som gir deg mulighet til å kjøpe bruke SWAP-telefoner til redusert pris.

OneCall lanserte bruktsalgkonseptet «Nesten Ny» i fjor, og nå følger Telenor opp med å starte slag av brukte telefoner. I Telenors tilfelle er det snakk om salg av telefoner som tidligere har vært brukt av SWAP-kunder, og selskapet lover i likhet med konkurrenten at de brukte telefonene går gjennom en grundig kvalitetssjekk før de legges ut for salg på selskapets nettsider. Det understrekes også at sjekk og eventuelle reparasjoner gjennomføres av autorisert verksted, og at det kun brukes originale deler.

Mens telefonene fra Telenors SWAP-program til nå har blitt sendt ut av landet og solgt andre steder, velger selskapet fra nå i stedet selge dem her hjemme. I en pressemelding i dag kommer det frem at Telenor mener dette er bra både for norske forbrukere og for miljøet:

– Mange investerer i kostbare mobiltelefoner, men flere av kundene våre sier de gjerne vil ha en litt brukt mobiltelefon til en billigere penge. Med God som Ny kommer vi dem i møte. Nå får man en litt brukt mobiltelefon av høy standard som har gått igjennom en grundig kvalitetssjekk hos et autorisert verksted. Våre kunder skal føle seg trygge med God som Ny, sier Ric Brown, leder for Telenors mobildivisjon.

Ikke først ute

Som nevnt følger altså Telenor etter OneCall med dette konseptet, og faktisk anerkjenner også Telenor i sin pressemelding at OneCall var først ute med dette i Norge:

– Gjenbruk av brukte mobiltelefoner har vært stort i Europa i mange år, et konsept OneCall rosverdig introduserte her til lands. Telenor har i flere år videresolgt våre SWAP-mobiltelefoner i utlandet, og nå er vi glade for at vi også kan bidra til "brukt er bra"-trenden her i Norge, sier Brown.

En detalj som er verdt å merke seg er imidlertid at Telenor i motsetning til OneCall, ikke legger ved nye hodetelefoner og lader i esken når du kjøper en «God som ny»-mobil. Du får altså kun tilsendt en eske med selve telefonen, og Telenor opplyser at lader og hodetelefoner kan kjøpes fra deres nettbutikk eller hos Telenor-forhandlere.