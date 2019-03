Surface Centaurus kan bli et revolusjonerende nytt nettbrett med to skjermer

Det kan virke som Microsoft jobber med et nettbrett med to skjermer under Surface-merkevaren, og den kan komme til å bli lansert i løpet av neste år.

Ifølge Windows Central utvikles enheten som går under kodenavnet Centaurus i samarbeid med Intel, og den skiller seg altså fra Andromeda som vi har hørt rykter om lenge.

Sistnevnte er den eller annen slags dobbelskjermet telefon eller lommevennlig datamaskin, mens Centaurus er et mye større nettbrett med to skjermer. Dette er noe Microsoft har jobbet med også tidligere, i form av designkonseptet Courier.

Windows Central skal ha fått informasjon om enheten fra kilder på innsiden av Microsoft, og selskapet skal ha jobbet med den i samarbeid med Intel i et år. Håpet skal være at den skal avduket mot slutten av 2019, men dette er foreløpig kun spekulering.

I og med at Intel er involvert så virker det opplagt av de skal levere prosessoren til enheten, og på programvarefronten er det ventet at den skal kjøre Windows Core OS, som er en modulær versjon av Windows som kan tilpasset til den doble skjermen.

Fleksibel enhet

Det er opplagt at fleksibilitet skal være et trumfkort for Centaurus, og de to skjermen vil gjøre at den kan brukes både som et nettbrett som viser to ulike ting på hver skjerm, et stort nettbrett der innholdet er spredd over de to skjermene, eller som en laptop der den ene skjermen kan fungerer som et virtuelt tastatur med mekeflate.

En annen mulighet kan minne mer om nevnte Courier, og der enheten fungerer som en digital notatbok der du kan notere ned ting med pekepenn og kanskje også tegne skisser eller mer komplette tegninger.

Windows Central melder også at Windows Core OS kan kjøre tradisjonelle Win32-programmer, forutsatt at de hentes fra Microsoft Store (eller plasseres i en container), og det skal være grunnen til at Microsoft har siktet mot å få flere Win32-programmer inn i appbutikken i det siste.

Men hva skjer med Andromeda hvis Microsoft fokuserer på dette doble nettbrettet? Det er i hvert fall ingen grunn til tro at den mindre toskjermede enheten er droppet, men den skal være satt på vent mens arbeidet med Centaurus skrider frem.

Programvaren er problemet

Microsoft bekymring med Andromeda skal ifølge Windows Central være at programvaren ikke er klar ennå. Skjermene skal være for små til å dra full nytte av Win32-apper, så Microsoft må sikre at det finnes nok progressive web-apper og universale apper tilgjengelig, slik at ikke brukerne blir skuffet av mangel på tilgjengelig programvare.

Dette virker sannsynlig, og vi har også hørt det samme tidligere da rykter gikk om at Andromeda var utsatt. Den gang ble det også sagt at de utforsket andre potensielle muligheter som for eksempel Android-apper.

Det kan virke som Microsoft mener at verden ikke ennå er klar for en enhet som Andromeda, men at Centaurus er i en annen posisjon. Vi krysser fingrene for at vi får se mer av disse produktene i 2019.