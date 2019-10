Med ny syntetisk hud kan vi føle i virtuelle verdener

Sveitsiske forskere har utviklet en hud-utenpå-huden, tettpakket med sensorer slik at VR-brukere skal kunne «berøre» objekter i virtuelle verdener.



VR har kommet seg kraftig de siste årene, men taktile følelser har glimret med sitt fravær (eller sin primitivitet.) Takket være forskere hos RRL (Reconfigurable Robotics Lab) og LSBI (Laboratory for Soft Bioelectronic Interfaces) ved École Polytechnique Fédérale de Lausanne kan dog dette høre fortiden til.

I en artikkel ved navn «Closed-Loop Haptic Feedback Control Using a Self-Sensing Soft Pneumatic Actuator Skin», i journalen «Soft Robotics», avslører forskere detaljer vedrørende en ultratynn «hud» som kan bekles av en VR-bruker. Selv om den bare er 500 nm tykk er den kunstige huden langt mer sofistikert og mindre påtrengende enn eksisterende haptiske feedback-systmer.



En rekke mye sensorer og utløsere har blitt designet slik at det skapes en realistisk følelse av at man tar på noe, hvilke hjelpes av en konstant måling av huddeformasjon via sensorer som måler strekk. Prototypen som har blitt laget gir en feedback i sanntid ved en frekvens på 100 Hz, og sensitivitet med en kraft på opptil én newton

Faktisk berøring

Hovedforfatteren av artikkelen, Harshal Sonar, sier at dette kan brukes både innen medisin og i VR: «Dette er den første gangen vi har laget en helt myk kunstig hud der både sensorer og utløsere er integrert. Det gir oss en lukket kretsløp-kontroll, hvilket vil si at vi på nøyaktig og pålitelig vis kan modulere stimulansen som brukeren føler. Dette er ideelt for situasjoner der man har på seg huden, som for eksempel om man skal teste en persons propriosepsjon i en medisinsk sammenheng.»



Huden er laget av silikon og elektronikk som består av en flytende og fast gallium-blanding. Pneumatiske utløsere, som kan fylles med luft, gir feedback til brukeren.

Huden er tynn nok til at den ikke hindrer bevegelse, og selv om prototypen per nå kun er til bruk på fingre håper man at fremtidige versjoner kommer til å utvikle seg til noe mye større.



Sonar sier: «Neste steg vil være å utvikle en prototype som er et helt klesplagg, slik at det kan brukes i rehabilitering, VR og AR. Prototypen vil også brukes til testing innen nevrovitenskap, der den kan brukes til å stimulere menneskekroppen mens forskere studerer dynamisk hjerneaktivitet i MR-eksperimenter.»

Kilde: Tom's Guide