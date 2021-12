Manchester United – Arsenal, slik ser du kampen uansett hvor du befinner deg

Ralf Rangnick er nå bekreftet som ny midlertidig manager for Manchester United, men det er likevel Michael Carrick som styrer skuta mot Arsenal i midtuka. De røde djevlene er likevel klare for en ny æra når The Gunners gjester Old Trafford. Les videre for å finne ut hvordan du kan se Manchester United – Arsenal på nett, uansett hvor du befinner deg.

Manchester United – Arsenal Dato: Torsdag, 2. desember Avspark: 21:15 Arena: Old Trafford, Manchester Norsk TV-kanal: TV2 Sport Premium 1 Strøm på nett: TV2 Play Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt

I kjølvannet av Ole Gunnar Solskjærs exit har United hanket til seg en svært viktig seier mot Villarreal i Champions League, og et imponerende uavgjortresultat mot Chelsea i Premier League på søndag.



Gjestene er nå ute etter å opprettholde den stigende formen mot et Arsenal som har vært et av de mer formsterke lagene i ligaen i det siste.



Mål fra Bukayo Saka og Gabriel Martinelli hjalp Arsenal sikre en komfortabel seier over bunnlaget Newcastle på lørdag, hvilket var det seneste resultatet i en rekke bestående av fire seiere av fem mulige for Mikel Artetas menn.



Dette resultatet gjør at Arsenal ligger likt på fjerde sammen med West Ham, og understreker at London-laget er tilbake i kampen om en Champions League-plass denne sesongen.

Slik ser du Premier League-fotball hvis du befinner deg i utlandet

Nå som reiserestriksjonene fires på over store deler av verden er det ikke umulig at du i løpet av Premier League 2021/22-sesongen kommer til å befinne deg utenlands, hvilket i praksis betyr at det kan bli vanskelig å få tilgang til engelsk fotball slik du er vant med hjemme. Ingen grunn til panikk! Selv om geoblokkering fører til at du ikke kan nyte norske Premier League-strømmer utenfor EU/EØS, så finnes det en løsning.



De digitale grensene kan forseres hvis man bruker en VPN-tjeneste – dette er supersmart programvare som lar deg bestemme hvor enheten du bruker til strømming skal befinne seg i verden, i alle fall sett utenfra. Dette lar deg reise verden rundt, samtidig som du får tilgang til norske sendinger – og det er slett ikke vanskelig å bruke en VPN-tjeneste.

Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se Premier League, uansett hvor du befinner deg i verden.

Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis. Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske Premier League-sendingene fra utlandet.

Slik strømmer du de norske Premier League-sendingene

I mange land er det svært krevende å sette seg inn i hvem som har rettighetene til å sende sportsbegivenheter, og deriblant Premier League. Det er ikke like komplisert i Norge. Ut sesongen 2021–2022 er det TV2 som har senderettighetene til Premier League-kampene. De er tilgjengelige i TV 2 Play-pakkene «Premium fotball og sport» og «Total».

TV2 har hatt rettighetene til Premier League siden 2010. Nordic Entertainment Group – NENT – har kjøpt de eksklusive rettighetene til å vise Premier League i Norge, Sverige, Danmark og Finland fra 2022 til 2028.

Kan jeg bruke en VPN-tjeneste til andre ting enn å se Premier League?

VPN-programvare er ganske så allsidig programvare. I tillegg til at man kan se sport og strømme annet TV-innhold fra andre steder enn til vanlig, gjør krypteringen at informasjonen man sender og mottar daglig holdes trygg, og ikke kan ses av nysgjerrige tredjeparter. VPN-er som spesialiserer seg innen strømmen kan også hjelpe deg med å omgå geoblokkeringer på enkelte nettsteder, særlig om man befinner seg på konservative nettverk, for eksempel på kontoret, på skolen eller i andre land.



Selv om du er langt unna Norge kan du alltids bruke en VPN for å på digitalt vis komme deg tilbake innenfor hjemlandets grenser, der det finnes muligheter til å strømme norsk innhold. En VPN-tjeneste klarer dette ved å forandre IP-adressen din, slik at det fremstår som at du befinner deg på et helt annet sted enn det du faktisk gjør. Vi har testet hundrevis av VPN-tjenester, og kan anbefale disse: