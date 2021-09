MacBook Pro 14" (2021): rykter, nyheter og lekkasjer

Forventningene bygger seg opp rundt den påståtte MacBook Pro 14" (2021) ettersom stadig flere rykter har begynt å svirre rundt den kommende modellen. Og selv om vi så langt bare har hørt rykter om enheten og dens eksistens, har trolig både den og den kommende MacBook Pro 16" (2021) allerede gått ut i masseproduksjon med mål om en slippdato i slutten av oktober eller i november.

For øyeblikket tilbyr Apple to modeller i Pro-serien, nemlig 13" og 16". Akkurat som 16-tommeren, som erstattet den eldre 15-tommeren i november 2019, ventes også den mindre modellen å øke størrelsen med én tomme, noe som ifølge ryktene skal resultere i en MacBook Pro 14" (2021).

Noen av ryktene omkring den nye 14-tommeren omhandler en enorm oppgradering av de innvendige komponentene. Den potensielle erstatteren til MacBook Pro 13" kan få en 10-kjernet Apple Silicon-prosessor med to energieffektive kjerner og åtte høyytelseskjerner, samt 64 GB RAM – selv om en nylig lekkasje antydet at minnet vil bli begrenset til 32 GB. Ryktene peker også mot en lignende oppdatering av spesifikasjonene i den M1-drevne MacBook Pro 16" (2021).

Vi har også hørt rykter om at Apple kommer til å gjeninnføre MagSafe-lading og at de nye Pro-modellene kan få en mini-LED-skärm med rette ytterkanter, et SD-kortspor med UHS II-støtte og en bakgrunnsbelyst Touch ID-knapp.

Det snakkes mye om hvordan MacBook Pro 14" (2021) kan komme til å bli seende ut. Så la oss ta en titt på alle ryktene og lekkasjene omkring den mindre Pro-modellen og hva Apple har på lur for denne nye og spennende versjonen.

Rett på sak

Hva er dette? En splitter ny MacBook Pro 14"

En splitter ny MacBook Pro 14" Når slippes den? Trolig fjerde kvartal 2021

Trolig fjerde kvartal 2021 Hva vil den koste? Det er uklart, men trolig omtrent like mye som MacBook Pro 13" (fra ca. 15 500 kroner)

Slippdato og pris

Det har dukket opp noen potensielle lanseringsdatoer i ulike rykter, men en gang i løpet av fjerde kvartal virker kanskje mest sannsynlig nå.

Ryktene pekte tidligere mod tredje kvartal, noe det fremdeles er en liten mulighet for. Dette ryktet stammer fra analytikeren Ming-Chi Kuo, som betraktes som en av de mest pålitelige Apple-kildene. Han har sagt at vi kan vente oss å se MacBook Pro 14" i løpet av tredje kvartal. Tidligere antydet han at det kunne være snakk om andre eller tredje kvartal 2021.

Mark Gurman, en annen kjent Apple-lekker, nevnte i januar på Twitter at vi kan få se en lansering i midten av 2021, noe som også passer med tredje kvartal.

Vi har ikke hørt noen rykter om hvilken pris Apple vil forlange for den nye modellen. Vi kan bare gjette på at Apple vil holde prisene på omtrent samme nivå som for den eksisterende Macbook Pro på 13 tommer (M1-modellene), med veiledende priser fra rundt 15 500 kroner.

Da 16-tommeren kom på markedet, la Apple seg på omtrent samme prisnivå som for forgjengeren på 15 tommer. Vi håper det blir en lignende historie med den oppgraderte 14-tommeren sammenlignet med den eksisterende 13-tommeren, som den teoretisk sett vil erstatte.

Eller kan vi til og med håpe på at prisen faktisk senkes? Nei, det er vel å være litt for optimistisk.

Design

Den mest åpenbare forandringen når det gjelder utseendet til denne antageligvis kommende MacBook Pro-modellen er overgangen fra en skjerm på 13 til 14 tommer. For å være mer nøyaktig, er det i så fall snakk om en overgang fra 13,3 tommer til 14,1. I hvert fall hvis vi skal ta utgangspunkt i det Ming-Chi Kuo fortalte om i 2020.

Trolig vil ikke en slik forandring gjøre MacBook Pro 14" større eller mindre bærbar enn sin forgjenger, ettersom Apple har størrelsestilpasset 15-tommeren til en skjerm på 16-tommer ved å gjøre rammene mye slankere, samtidig som omtrent klarte å beholde størrelsen til chassiset. Det samme burde gjelde økningen fra 13 til 14 tommer, med omtrent samme formfaktor.

Den større skjermen var den største forandringen for MacBook Pro 16"-modellen, men med denne 14-tommeren kan vi dessuten vente oss flere designmessige endringer – i det minste hvis vi skal tro spekulasjonene vi har hørt.

Ming-Chi Kuo har sagt at nye MacBook Pro 14" vi representere et steg bort fra det «avrundede designet» som Apple benytter for tiden, til et design med «rette kanter» – en utforming som kan minne om iPhone 12.

Det ble også spekulert i at MacBook Pro 14" ville kunne by på noe veldig annerledes med skjermen, nemlig å ta i bruk Mini-LED-teknologi. Det skule gi mer levende farger, og dessuten bedre kontrast og lysstyrke.

Kuo har tidligere formidlet tanken om at det kan komme MacBook Pro-modeller i 2021 (og året etter) som vil få Mini-LED-skjerner. I hans seneste forskningsnotater nevner han imidlertid ingenting om Mini-LED – og det virker som en merkelig utelatelse dersom dette faktisk skulle være på vei.

Mark Gurman sier at hans kilde tror at Apple har til hensikt å «gjøre et byks oppover med skjermene i sine nye MacBook Pro-modeller (14" og 16") med lysere paneler og høyere kontrast». Men igjen nevnes det ingenting om Mini-LED. Det utelukker likevel ikke denne teknologien. Mini-LED skulle virkelig ha gitt store bildemessige fordeler, som nevnt, men ryktet virker mindre sannsynlig, med tanke på at vi ikke har hørt om denne teknologien i rykter av nyere dato.

Det finnes potensielt dårlige rykter når det gjelder Touch Bar – eller gode nyheter, hvis du ikke er en stor tilhenger av denne funksjonen. Apple vurderer tydeligvis å kvitte deg med denne kontekstsensitive skjermstripen som sitter øverst på tastaturet.

(Image credit: Future)

Kuo tror at Apple vil fjerne Touch Bar og gå tilbake til enkle funksjonstaster. Det ser i så fall ut som en oppsiktsvekkende erkjennelse av nederlag. Dette er naturligvis bare et rykte, men det støttes av Mark Gurman, som konstaterer at Apple har testet versjoner av MacBook Pro 14"-modellen (og 16-tommeren) uten Touch Bar. Gurmans rapport sier ingenting om resultatet av disse testene eller om Apple faktisk kommer til å fjerne Touch Bar eller ikke. Eller om dette gjelder enkelte modeller, men ikke alle.

Ytterligere spekulasjoner beveger seg i motsatt retning, med teorier om at Apple vil gå i motsatt retning med Touch Bar. I stedet for å kvitte seg med den, kan selskapet bestemme seg for å beholde og forsterke den, eventuelt med Force Touch-teknologi.

Force Touch muliggjør at mengden trykk som benyttes ved en berøring registreres. Det innebærer at flere forskjellige funksjoner kan tildeles samme ikon, basert på trykket, slik at det pakkes inn mer informasjon i berøringsfeltet. Dette er trolig en av de mindre sannsynlige spådommene, ettersom den bare bygger på et patent, og det er jo ikke alltid patenter utvikles til faktiske produkter – og det kan ta lang tid før de faktisk gjør det.

Et annet designmessig element av betydning er den åpenbare tilbakekomsten til MagSafe‌-ladingen. Dette er noe både Kuo og Gurman hevder vil skje med MacBook Pro 14" (og dessuten med 16-tommeren). Dette vil trolig gjøre det enklere med hurtiglading. Hvis du ikke kjenner til MagSafe, gjør den bruk av en magnetisk tilkobling. Dersom noe(n) skulle dra i kabelen, løsner den simpelthen, i stedet for å dra den bærbare maskinen med seg, slik at den eventuelt faller ned fra et bord.

Hvis MagSafe kommer tilbake, er det uklart om Apple også vil beholde muligheten for opplading via USB.

Når det gjelder maskinenes porter, antyder Kuo at MacBook Pro 14" vil få flere av dem. Selv om han ikke går nærmere inn på hva dette innebærer, ut over «flere typer I/O (innganger/utganger)» og at «de fleste brukerne trolig ikke må gå til innkjøp av flere dongler». Om dette er sant, vil det være gode nyheter.

Den senere tiden har dessuten Apple-lekkeren Luke Miani spekulert i om MacBook Pro 14" (2021) kan få et SD-kortspor med UHS II-støtte samt en bakgrunnsbelyst Touch ID-knapp. Sistnevnte kan bestå av flere lysdioder som muligens vil kunne animeres på en eller annen måte.

(Image credit: Future)

Lekkasjer og rykter

Men hvilke andre rykter har vi snappet opp – ut over de mulige designforandringene? Som vi nevnte innledningsvis har Apple allerede gått over fra Intel-prosessorer med den nyeste MacBook 13"-modellen, der Apples egen ARM-baserte M1-brikke er benyttet. Derfor skulle en etterfølger på 14 tommer holde seg til Apples brikke – og trolig få en bedre versjon enn M1.

Gurman hevder at MacBook Pro 14" kommer til å gjøre nytte av «neste generasjons versjoner» av Apples prosessorer. De skal ha «flere kjerner og forbedret grafikk», ifølge hans kilde. Vi har også hørt dette fra en annen kant.

Neste generasjons versjon, som kan bli kalt M1X, kan komme opp i 12 kjerner – eller til og med 20 kjerner, hvis vi skal tro et annet rykte. Sistnevnte påstand må du ta med en solid klype salt. Alle disse kjernene ville trolig ikke arbeide med full effekt, ettersom bare noen av dem ville være supereffektive kjerner. Prosessorer med 12 kjerner har vanligvis 8 vanlige kjerner pluss 4 laveffektskjerner. Sistnevnte kan aktiveres ved mindre krevende bruk (og dermed bruke mindre strøm).

Som vi hørte fra @LeaksApplePro på Twitter: «Hvis du synes M1 er rask, har du ikke sett M1X«. Og vi synes faktisk M1 er rask – veldig rask (og det er vi ikke alene om å mene). Muligheten for en vesentlige raskere Apple-brikke i MacBook Pro 14" er virkelig spennende.

Det går også rykter om at den nye integrerte Apple M1X-grafikken kommer til å være tilstrekkelig kraftig til å konkurrere med de nyeste Nvidia GeForce RTX 3070-grafikkortene, som er tilgjengelige i enten 16-kjerners eller 32-kjerners konfigurasjoner (selv om mange tror at alternativet med 32 kjerner bare blir å finne i den større utgaven av MacBook Pro på 16 tommer). Dette åpner også opp fo muligheten for å benytte en ny MacBook som en gaminglaptop på samme måte som lignende alternativer fra Nvidia, AMD og Intel, i tillegg til å bli et godt alternativ for kreative som benytter krevende programvare.

En annen spekulasjon hevder at MacBook Pro 14" (2021) vil kunne skilte med en 10-kjerners Apple Silicon CPU med åtte høyytelseskjerner og to energieffektive kjerner. Dette skal angivelig kobles til et arbeidsminne på 64 GB. Selv om Luke Miani sier at RAM-verdien vil begrenses til 32 GB.

Kuo tror dessuten at kjølesystemet vil bli forbedret, ettersom den nye 14-tommeren angivelig skal få samme varmerørdesign som den eksisterende 16-tommersutgaven av MacBook Pro. Denne kjølekonfigurasjonen er langt bedre enn i en eksisterende 13-tommersutgaven av MacBook Pro. I seg selv burde dette innebære en vesentlig ytelsesforbedring. Bedre avkjøling gjør det som kjent mulig for prosessoren å arbeide hardere.

Noe man må ha i tankene ved gjennomgangen av alle ryktene og lekkasjene som har dukket opp, er at noe av dette (eller kanskje store deler av det) ikke vil dukke opp i den endelige enheten. Men når det gjelder troverdige kilder, er Kuo og Gurman blant de største navnene når det gjelder opplysninger om Apple.