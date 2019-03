Lekkede bilder av Nokia 9 gir oss en nærmere titt på de fem kameraene

Et av de mest spennende aspektene ved Nokia 9 – eller Nokia 9 PureView som den kanskje vil bli kalt – er de fem kameraene på baksiden. Nå har lekkede illustrasjonsbilder gitt oss en sniktitt på dem, i tillegg til resten av telefonen.

Illustrasjonsbildene, som er delt av den pålitelige lekkasjeformidleren @OnLeaks, på vegne av 91Mobiles, viser faktisk syv sirkler på baksiden av Nokia 9, der fem av dem ventes å være kameraobjektiver, en av dem en dobbel LED-blits og den siste en slags avstandssensor.

Lekkasjen oppgir ikke hva de fem objektivene skal brukes til, men man gjetter at de inkluderer blant anent telelinse, vidvinkel og dybde.

Skjermen sies å bli på 5,9 tommer, med proporsjonene 18:9, og som du ser er det ramme øverst og nederst, og ingen nedsenkning. Det er heller ingen tegn til en fingeravtrykksleser, noe som antyder at den er integrert i skjermen.

Overbevisende, men ikke bekreftet

Dessuten kan det være snakk om et ansiktsgjenkjennelsessystem, særlig ettersom det enkeltlinsede frontkameraet ledsages av et par sensorer av noe slag.

Dimensjonene til Nokia 9 sies å være 155 x 75 x 7,9 mm, og den later til å ha metallramme og glass på baksiden, som så mange andre flaggskipmodeller. Til slutt vil du også se at det ikke er noen tegn til en hodetelefonutgang.

Som med alle lekkasjer vil vi ta dette med en klype salt, særlig ettersom den ikke stemmer overens med tidligere lekkasjer. Noen hevder for eksempel at Nokia 9 bare vi få to kameraer, men dette er i vesentlig grad veldig gamle rykter.

Den nye lekkasjen kommer fra en pålitelig kilde, og dette er de beste gjengivelsene vi så langt har sett av den mulige mobilen. Dette finner vi ut av om ikke så lenge, og selv om de tidlige ryktene anslo an utgivelse i år, tyder opplysninger av nyere dato på at Nokia 9 ikke vil bli tilgjengelig før tidlig i 2019.

Bilde 1 av 4 Femlinserskameraet er det åpenbare høydepunktet. Kilde: @OnLeaks / 91Mobiles Bilde 2 av 4 Nokia 9 har visstnok en 5,9 tommers skjerm. Kilde: @OnLeaks / 91Mobiles Bilde 3 av 4 Telefonen ser ut til å være laget av glass og metall. Kilde: @OnLeaks / 91Mobiles Bilde 4 av 4 Det står ikke Pureview noe sted på disse bildene. Kilde: @OnLeaks / 91Mobiles

