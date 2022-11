Et kinogavekort er en perfekt gave for deg som vil dele en filmopplevelse

Kinogavekort – En opplevelses gave

Et kinogavekort er en fin gave på flere måter. For gavegiveren er det en enkel og rask måte å ordne en fin gave på. Står du helt fast eller er seint ute funker gavekort på kino også ypperlig som julegave. Det er også en gave som treffer alle aldre om det så er til nevø, bestefar eller bror. Kinogavekort er også en fin kjærestegave eller et stort hint om du vil at noen skal ta med deg på kino. Kino betyr film, men opplevelsen av å dra sammen er en stor bonus som følger med på kjøpet.

For mottaker er et gavekort på kino en gave som alltid er nyttig og kan tilby en fin måte å bryte opp hverdagen eller endelig å få sett den filmen man har ventet så lenge på.

Fordelene med et kinogavekort

Enkelt

Raskt

Passer alle aldre

Lavterskel opplevelses-gave

Fin kjæreste/flørte gave

Mulighet til å kjøpe popcorn

Se masse bra film

Varer i 12 måneder

Slik skaffer du deg et kinogavekort

Å skaffe seg et kinogavekort er gjort i en fei. Gavekortene kan kjøpes digitalt (Åpnes i ny fane), og man bestemmer beløpet selv. Det digitale gavekortet får du tilsendt på e-post og der finner du en lenke til det digitale gavekortet. Man får også gavekortet på PDF, om man vil skrive ut og lage et fint julekort ut av det.

Fysiske gavekort (Åpnes i ny fane) er også enkelt å få tak i. Disse selges på flere dagligvarebutikker og kiosker.

(Åpnes i ny fane) Kinogavekort (Åpnes i ny fane) Kjøpes digitalt eller fysisk i butikk

Bestemmer beløp selv.

Varer i 12 måneder

Enkelt og raskt levert

Filmer på kino

Det er mye å glede seg til for kinogjengere denne høsten og frem til jul. Her noen utvalgte filmer fra et stort kinoprogram (Åpnes i ny fane):

«Avatar: The Way of Water»

Den etterlengtede oppfølgeren til «Avatar» kommer på kino 14. desember. Den første filmen ble en megasuksess på kino og det solgt 788.000 billetter bare i Norge.

I oppfølgeren «Avatar: The Way of Water» følger vi Sully-familien (Jake, Neytiri og deres barn), om tragediene som følger dem, og hvor langt de må gå for å beskytte hverandre og holde seg i live. Handlingen er satt mer enn ett tiår etter den første filmen.

«Kampen om Narvik»

Den andre filmen er en veldig etterlengtet film og har også setting i Norge under andre verdenskrig. «Kampen om Narvik» (Åpnes i ny fane) har premiere 25.desember og forteller historien om Nazi-Tyskland sin invasjon av Narvik 9. april 1940. Narvik er av stor interesse på grunn av sin jernmalm som Hitler er avhengig av for å holde det tyske krigsmaskineriet i gang.



I filmen følger vi den unge korporalen Gunnar Tofte og hans familie. Tofte er en av 200 norske soldater som tar opp kampen mot invasjonsstyrken. Hans kone, Ingrid Tofte må jobbe som stuepike og tolk, i tyskernes nye hovedkvarter i Narvik. Fra skyttergraven er det enkelt å vite hvem som er venn og hvem som er fiende. Fra den sivile siden er bildet mer komplisert.

«Folk og røvere i Kardemomme by»

"Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil"

Thorbjørn Egners kjente fortelling om røverne Kasper, Jesper og Jonatan er tilbake i ny drakt 25. desember 2022. «Folk og røvere i Kardemomme by» er en folkekjær fortelling som nå er blitt til en splitter ny animasjonsfilm. En flott anledning til å ta med hele familien på kino.

De tre røverne, tante Sofie og politimester Bastian venter på deg og er klare med kjente sanger i ny drakt. Filmen kommer også dubbet på samisk.

«Black Panther: Wakanda Forever»

«Black Panther: Wakanda Forever», går på kino i disse dager. Filmen har fått gode tilbakemeldiger og blir sett på som en av de beste Marvel-filmene så langt.

I filmen kjemper dronning Ramonda og hennes allierte for å beskytte nasjonen deres fra verdensmakter som griper inn i kjølvannet av kong T'Challas død. En annen trussel er Namor, kongen av en skjult undersjøisk nasjon, så Wakanda presses fra alle kanter. Klarer Ramonda stå støtt i stormen og bane ny vei for Wakanda?

«Teddybjørnens Jul»

Årets store norske julefilm er å se på kino disse dager. Filmen er inspirert av Alf Prøysens «Teddybjørnens vise» og er en morsom og sjarmerende julefilm for hele familien.



Mariann er ute for å gjøre et siste jule-ærend da hun får øye på en teddybjørn på julemarkedet. Øynene deres møtes, og hun ser at han beveger på seg. Lever han? Mariann må finne ut og er nødt til å få tak i denne magiske bjørnen. Møtet mellom Mariann og Teddy blir starten på en eventyrlig reise. Ikke alle bjørner sover om vinteren.

Dette er bare noen filmer man kan se og glede seg til fremover. Det er flere gode filmopplevelser i vente, og her (Åpnes i ny fane) kan du få en oversikt over programmet fremover.

Har du dårlig tid, vil gi en gave til den som har alt, eller bare elsker kino er kinogavekort en perfekt for deg. Snurr film!