Kan Singles' Day bli like stort i Norge som Black Friday?

Du har kanskje ikke hørt om Singles' Day før, men det er gode muligheter for at du får høre mer om den snart. Enkelte norske forhandlere – deriblant Elkjøp – begynte å kjøre kampanjer på denne dagen allerede i fjor, og i år kan det se ut som dette kan bli en virkelig stor kampanjedag. Nå har nemlig mange flere forhandlere kastet seg på, og Elkjøp kjører like godt Singles' Day-kampanjen sin over to dager og gjør det til en slags Singles' Weekend.

I en pressemelding fra selskapet som ble sendt ut i dag kommer det frem at selskapet mener de følger de globale trendene, og at de lytter til hva kundene ønsker seg:

– Vi var med på å gjøre Black Friday stort i Norge, og i fjor når vi lanserte Singles' Day i Elkjøp – tok kundene våre også denne dagen godt imot. Da er det ekstra gøy å gjenta suksessen, og samtidig ta dagen til neste nivå ved å spre tilbudene ut over to dager! Og det med et morsommere markedsføringsløp enn vi kanskje gjør til vanlig, sier Opsahl.

Også CDON kliner til med en kampanje der visstnok «alt» er satt ned med 11 prosent. Men «alt» inkluderer utrolig nok ikke Apple-produkter, TV-apparater, datamaskiner og hvitevarer ...

Takk, Alibaba

For deg som lurer på hva denne merkelige høytiden går ut på, kan vi opplyse om at dette opprinnelig var en feiring av det å være singel, og den ble innført ved universitetet i Nanjing i 1993. Datoen 11.11 ble valgt fordi tallet 1 symboliserer det å være singel, og dette har blitt årets største handledag i Kina, mye takket være nettstedet Alibaba.

Om Singles' Day blir like stort som Black Friday gjenstår å se, men hvis du er på jakt etter gode priser på julegaver eller noe du selv kunne tenke deg, så kan det være du finner akkurat det denne helgen.