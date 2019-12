Jensen Stadium BT er ekstremt billige nå

Da vi testet Jensen Stadium BT for noen måneder siden ble vi nærmest sjokkert over hvor god lyd de leverte, og da tok vi utgangspunkt i den ordinære prisen på 1490 kroner.

Under Black Friday er disse trådløse hodetelefonene nedsatt med hele 70 prosent hos Komplett, og 449 kroner rett og slett en ekstremt god pris. Det skal nevnes at vi i vår test trakk litt for laber byggekvalitet og den i overkant høye varslingsstemmen som informerer om tilkobling osv., men disse svakhetene er enkle å overse, når du får så god lyd for pengene.

Samtidig kan vi nevne av Komplett også har en rekke andre Jensen-produkter til sterkt nedsatte priser, inkludert DAB-radioer og nettverksrutere, og du finner alle tilbudene her.