iPad mini 6 – lanseringsdato, pris, nyheter og rykter

Det har versert rykter om iPad mini 6 en god stund, og vi venter fremdeles på at den skal bli lansert. Vi er oppildnet over ryktene og lekkasjene, og begynner å bli utålmodige.

Men når vil vi vå se den sjette generasjonen av iPad i miniatyr? Vi aner ikke, men det tar nok en god stund ennå. Hvis enheten var klar for lansering, ville Apple ha kunngjort den allerede. Det kan tenkes at brettet vil bli lansert sammen med iPhone 13 i september.

iPad mini er de minste blant Apples nettbrett, der skjermstørrelsen også er mindre enn på innstegsmodellene av iPad. Det er utviklet for brukere som som ikke har behov for en stor 12,9-tommers skjerm, noe iPad Pro-modellene kan skilte med, men likevel ønsker seg massevis av prosessorkraft og andre finesser, sammen med Apples velpolerte grensesnitt i iPadOS.

Apples utvalg av Nettbrett kan være litt forvirrende. Det er ikke helt tydelig om iPad mini er utviklet for å ligge under, over eller på samme nivå som de større innstegsmodellene. Selv om iPad mini er liten, vil du ikke legge ordentlig merke til det med mindre du har en telefon som er nesten like stor, som for eksempel iPhone 12 Pro Max.

Selv om det trolig snart vil bli lansert, vet vi likevel ikke all verden om den kommende iPad mini6, ut over noen få lekkasjer og ryker. Nedenfor har vi samlet det vi vet så langt, og det vi kan gjette oss til. Avslutningsvis har vi satt opp en ønskeliste over hva vi ønsker oss av den neste utgaven av iPad mini.

Rett på sak

Hva er dette? Apples neste lille iPad.

Apples neste lille iPad. Når kommer den? Trolig senere i år.

Trolig senere i år. Hva vil den koste? Trolig fra 4490 kroner.

iPad mini 6 – slippdato og pris

(Image credit: Future)

Apple arrangerte en begivenhet 20. april, og mange ventet seg en lansering av iPad mini 6 (og dessuten iPad mini Pro), men det viste seg som kjent å ikke stemme.

Det later likevel til at dette brettet vil bli lansert i år, og en velrenommert Apple-analytiker hevder at det vil komme på markedet i andre halvdel av 2021 – trolig på høstparten (22. september – 21. desember). Både en andre og en tredje melding har støttet denne påstanden, så den virker temmelig sannsynlig.

Vi har også sett modellnumre for ikke kunngjorte versjoner av iPad i en oversikt fra Eurasian Economic Commission (EEC). Selv om iPad mini 6 ikke nevnes ved navn, er den trolig på denne listen. Dette er en type oversikter som pleier å komme ganske tett på lanseringen, så det er mulig vi ikke må vente så lenge.

Når det gjelder prisnivået er det ikke kommet noen konkrete opplysninger, men en melding antyder at iPad mini 6 ikke vil bli like billig som innstegsmodellen av iPad fra 2020 – på bakgrunn av spesifikasjonene.

En annen kilde hevder imidlertid at iPad mini 6 vil «samsvare» med sin forgjenger når det gjelder prisen.

iPad mini 5 kom på markedet i 2019 med en veiledende pris på 4490 kroner for den enkleste varianten. Vi regner med at iPad mini 6 vil kunne få en litt høyere pris, men den kan også havne på samme nivå.

iPad mini 6 – nyheter og lekkasjer

Det har kommet flere meldinger som har gitt oss opplysninger om iPad mini 6. Vi har nevnt disse ovenfor, men her skal vi se på hva de faktisk forteller oss om dette nettbrettet.

Minst én lekkasje peker mot at iPad mini 6 kan få en Lightning-port, til forskjell fra flere av Apples øvrige nettbrett – som for eksempel den nyeste utgaven av iPad Pro, der man gikk over til USB-C. Det kan også få en A13 Bionic-brikke (som man også finner i iPhone 11) og en skjerm på 8,5 tommer.

Til sammenligning har 2019-utgaven av iPad mini en skjerm på 7,9 tommer, så da snakker vi i så fall om en ganske kraftig økning av størrelsen.

Den andre lekkasjen støtter denne antagelsen om størrelsen, men den gir oss ikke noe ytterligere informasjon ut over en temmelig vag lanseringsdato.

Refreshed iPad Pros and iPad Mini dummies. Triple Camera array on the pros. Central camera up top on iPad mini; slightly thicker. Hard to tell and different in screen size. pic.twitter.com/5Luizv1T2rApril 8, 2021 See more

Det er kommet motstridende opplysninger om hvorvidt enheten vil få en oppgradering til Mini LED-skjerm, noe 12,9"-versjonen av iPad Pro har fått. Den seneste meldingen antyder at iPad mini 6 ikke vil få en Mini LED-oppgradering.

Vi har også sett lekkede bilder av dummy-enheter av iPad mini 6. Disse viser noen få designmessige endringer fra 2019-modellen, men ytterkantene er trolig smalere. Du kan se bildene ovenfor, der nye iPad mini vises sammen med dummymodeller av de to iPad-enhetene fra 2021.

Rendringer av nyere dato antyder imidlertid at iPad mini 6 vil følge i fotsporene til iPad Pro og iPad Air – og være uten hjem-knapp (Touch ID-sensoren vil trolig integreres i på-knappen). Ifølge akkurat denne lekkasjen, vil iPad Mini 6 bytte ut Lightning-tilkoblingen til fordel for USB-C til dataoverføring og lading.

Dette redesignet virker sannsynlig, og en lekkasje av en støpeform er det seneste beviset for at iPad mini 6 vil bli seende ut som en mindre versjon av iPad Air.

(Image credit: Jon Prosser / RendersbyIan)

Ryktet om USB-C-porten har fått støtte mange ulike steder, som for eksempel i denne meldingen, der det også hevdes at brettet vil leveres med smart tilkobling og en A15 Bionic-brikke. Tilkoblingen skal være til å feste tastaturer, mens brikken er noe vi ikke har sett i noen produkter tidligere, men den kan komme i iPhone 13.

Noe som er interessant, er at det også verserer rykter om en iPad mini Pro. Den skal angivelig få en skjerm på 8,7 tommer, og bli bredere og kortere enn iPad mini (2019). Kilden hevder at de skal lanseres i annen halvdel av 2021, men vi er ikke overbevist om dets eksistens. Hvis den kommer, blir det nok en helt annen enhet enn iPad mini 6.

En annen kilde antyder at iPad mini Pro, eller iPad Pro min (de omtaler enheten som begge deler), kan komme på markedet i annen halvdel av 2021. Den skal angivelig få et design som minner om iPad Pro, med slanke ytterkanter, og skal også være kompatibel med 5G-nettverk.

Tanken på en iPad mini med slanke ytterkanter og ingen hjem-knapp er blitt støttet av en annen melding, noe som får de forannevnte dummyene til å virke feilaktige.

En velrenommert kilde til opplysninger om Apple har siden sagt det samme, og dessuten nevnt at iPad mini 6 kan få den nyeste prosessoren (og da dreier det seg trolig om A14 Bionic fra iPhone 12-serien, og ikke M1 fra iPad Pro 2021).

iPad mini 6 – det vi ønsker oss

Her er alle de viktige egenskapene og spesifikasjonene vi ønsker å se i iPad mini 6, med inspirasjon fra våre opplevelser med forgjengeren samt endringer i markedet for nettbrett, konkurrentene og andre iPad-modeller fra Apple.

(Image credit: Future)

1. Lavere pris

Apples utvalg av iPad-modeller er forvirrende, blant annet fordi innstegsmodeller av iPad og iPad mini kan havne på omtrent samme pris, med minien som den marginalt dyreste.

iPad mini kan bli en merkelig enhet på den måten at den er mindre enn alle sine Apple-søsken, men også kraftigere og dyrere enn flere av dem, så den er ikke bedre eller dårligere – noe som kan skape forvirring rundt hvilken man egentlig burde kjøpe.

Hvis iPad mini 6 blir mindre enn de andre brettene, men like kraftig, og dessuten rimeligere, vil forskjellen på de ulike modellene bli tydeligere. Dermed ville kundene ha lettere for å velge mellom dem.

På denne måten kunne iPad mini 6 blitt et ypperlig kjøp for kunder som er på jakt etter en fiffig liten kompanjong som ikke er for dyr.

2. E 3,5 mm lydutgang

Så langt har alle utgaver av iPad mini hatt 3,5 mm lydutgang, men det betyr ikke nødvendigvis at den neste modellen vil få det samme – særlig med tanke på Apples tilbøyelighet til å kvitte seg med denne tilkoblingsmuligheten.

Vi ser likevel gjerne at iPad mini 6 også får denne lydutgangen, ettersom de er svært nyttige for folk som bruker kablede hodetelefoner – og for dem som gjerne kobler brettet til fysiske høyttalere når muligheten byr seg.

I tillegg til å sende lyd ut, kan også 3,5 mm-koblingen brukes til å hente lyd inn. Mange bruker iPad til innspilling av musikk eller stemmenotater, og vil sikkert gjerne fortsette å ha denne muligheten uten å måtte legge beslag på hovedporten.

(Image credit: Future)

3. Slankere ytterkanter

De eksisterende modellene av iPad mini, og av iPad Air og iPad-innstegsmodellene, for den sakens skyld, ser temmelig utdaterte ut på ett sentralt punkt. Alle har temmelig brede ytterkanter, og særlig på sidene. Med tanke på at selv de rimeligste Android-mobilene har dramatisk reduserte ytterkanter, holder ikke dette lenger.

Store ytterkanter gjør nettbrettet fysisk større uten at det får større skjermplass. Vi ønsker ikke at en ekte «mini»-iPad er så mye større enn selve skjermen – og særlig ikke hvis skjermstørrelsen skal øke.

Vi forstår det godt hvis Apple ønsker å beholde Touch ID og en fysisk knapp, ettersom dette er noe de har gjort med flere rimelige produkter, blant andre de enkleste iPad-modellene og iPhone SE (2020), men ut over dette er store ytterkanter unødvendig.

(Image credit: Future)

4. Støtte for Apple Pencil 2

iPad mini 5 er kompatibel med den første generasjonen av Apple Pencil, men det er en pekepenn det er delte meninger om på grunn av dens mangelfulle antall funksjoner og den irriterende lademetoden (du må fysisk plugge den i nettbrettet så den stikker ut som en flaggstang).

Vi ser gjerne at iPad mini 6 – og alle andre Apple-nettbrett, for den sakens skyld – går over til å bruke Apple Pencil, som er langt mer anvendelig og som lades ved å legge den inntil kanten der den festes magnetisk.

Det er imidlertid lite sannsynlig, ettersom Apple Pencil 2 er reservert for de mer avanserte iPad Pro-modellene – enn så lenge.

Dette er for ordens skyld en ønskeliste – ikke en spådom.

5. Ingen LiDAR-skanner

iPad Pro-modellene fra 2020 har LiDAR scanner, noe det også ryktes at iPhone 13 vil få. Dette brukes til AR, noe Apple har beveget seg i retning av de senere årene, men AR er ikke noe for alle.

Vi ser gjerne at iPad mini 6 blir levert uten LiDAR-skanner. Ikke alle vil ha, eller bryr seg om, AR, og mane vil nok bli irritert hvis Apple prøver å dytte dette på alle.

Hvis nye iPad mini leveres uten LiDAR-skanner, kunne prisen senkes noe, og de fleste kjøpere vil nok foretrekke en lavere pris fremfor en potensielt ubrukelig skanner.