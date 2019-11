Intel gir ut filoverføringsapp for å gjøre overgangen fra Windows 7 enklere: slik laster du den ned

Hvis du fortsatt trenger å skifte fra Windows 7 kan det være verdt å ta en titt på løsningen til Intel og Laplink, et gratis verktøy som overfører filer og innstillinger til en ny PC.



Det er nå kun to måneder igjen til Microsoft kutter den offisielle støtten til Windows 7, men på tross av dette – og på tross av at operativsystemet er nå hele 10 år gammelt – bruker fortsatt en hærskare folk den gamle traveren. Hvorfor?

Intel har gjort litt research, og funnet ut at irritasjonen det innebærer når det gjelder øverføring av filer, innstillinger og annen data fra et gammelt system til et nytt er en av hovedgrunnene til at folk fortsetter å bruke gamle maskiner.

Nå som Windows 7-støtten er i ferd med å forsvinne kan flere millioner personer, som fortsatt bruker operativsystemet, være i risikosonen, siden Microsoft om to måneder kommer til å slutte å utvikle sikkerhetsoppdateringer til OS-et – for ikke å snakke om den økende faren ved å bruke stadig eldre programvare.

Ta steget over

For å hjelpe til med problemet har Laplink Software, i samarbeid med Intel, lansert en gratis versjon av datamigreringsverktøyet sitt. PCmover Express er nå helt gratis å bruke som privatperson, og kan brukes til å flytte ting over fra en gammel Windows 7-maskin til en ny Intel-basert Windows 10-maskin (før kostet dette 275 kroner.) Programvaren kan migrere filer, dokumenter og brukerinnstillinger, noe som gjør at overgangen til et nytt OS blir litt mindre stressende.



Programvaren er gratis kun for privatpersoner, Laplink informerer om at kommersielle lisenser er tilgjengelige for «omtrent $20».



Gratisversjonen av PCmover Express bør være nok for de fleste brukere, men det er også en kampanje gående på varianter av programvaren som gjør mer, om man trenger dette. Laplink tilbyr 50 % avslag på den vanlige prisen for Professional-versjonen, som i tillegg kan overføre programmer fra en datamaskin til en annen. Denne mer avanserte versjonen kan kjøpes for 379 kroner.