Intel Alder Lake-problemene med spill er nå fikset – bortsett fra i 3 tilfeller

Intels Alder Lake-prosessorer snublet litt ut av startblokka når det gjelder gaming. CPU-ene hadde problemer med DRM-programvaren implementert i enkelte spill – men nå har problemene blitt fikset, men ikke helt.



Det er fortsatt tre spill man ikke kan kjøre (eller, strengt tatt får man startet de, men de krasjer) med Alder Lake-prosessorer, takket være hybrid-arkitekturen (forskjellige typer kjerner i samme CPU) som gjør at DRM-programvare ikke klarer å kjenne igjen 12. generasjonsbrikken som én enkelt prosessor – DRM-fjolleriet tror at de strømgjerrige kjernene og ytelsesvariantene er to separate maskiner.



Antakelsen fra DRM-programvaren er dermed at det er ugler i mosen, og vil derfor ikke spille på lag med brukeren. Løsningen er simpelthen for utviklerne å oppdatere Denuvo-versjonen som brukes, slik at Alder Lake-silisiumet blir kategorisert på korrekt vis.



Som Tom's Hardware merker seg, så viser nå Intels offisielle liste over spill som har DRM som er uforenelig med de nye prosessorene at alle de over 90 spillene som hadde problemer nå har blitt fikset, bortsett fra tre: «Assassin's Creed Valhalla», «Fernbus Simulator» og «Madden 22».

Kommentar: Det hele er snart over – og man kan fortsatt omgå problemet

Når det gjelder den gjenstående spilltrioen, så finnes det faktisk en løsning som omgår DRM-problemene, som Intel viser til på sine hjemmesider. Det innebærer imidlertid en snarvisitt til BIOS (ikke noe vanskelig, altså – du må simpelthen slå på «Legacy Game Compatibility Mode», instrukser finner du her.) Dette er en løsning som fungerer med enkelte hovedkort, og det man i praksis gjør er å slå av de strømgjerrige prosessorkjernene, slik at Denuvo aldri får noen anledning til å klage. Siden man slår av et godt knippe kjerner kan dette innebære at man mister en del ytelse.



Gitt at det ikke tok mange ukene før nesten 100 spill ble fikset, så er det nærliggende å tro at de tre gjenværende – som beklageligvis inkluderer «Assassin's Creed Valhalla» – blir fikset innen kort tid.



Dermed er det slik at vi forhåpentligvis kan glemme hele fadesen med det første, og at eiere av Alder Lake-brikker igjen kan nyte sine nyinnkjøpte prosessorer uten å måtte bekymre seg over hvorvidt enkelte spill trenger BIOS-rot (og dårligere ytelse) for å komme i gang.