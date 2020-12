Hvordan se «Die Hard» på nett: Strøm kultklassikeren uansett hvor du befinner deg

Vi går rett på sak: «Die Hard» er en julefilm! Hvis man følger litt med hører man bjelleklang gjennom hele filmen. Enkelte karakterer har til og med på seg tradisjonsrike julekostymer («Now I've got a machine gun. Ho ho ho!»). Joda, opprinnelig var dette en sommerhit i 1988, og en film som førte til rike og suksessfylte Hollywood-karrierer for både Bruce Willis og Alan Rickman, men både innholdet og det senere bruksmønsteret tilsier at filmen nå ligger godt plantet som en vaskeekte juleslager. Har du lyst til å vite hvordan du kan se «Die Hard» på nett fra hvor som helst? Les vår guide nedenfor, og... velkommen til festen, kompis!

Hvordan se «Die Hard» på nett «Die Hard» ble lansert i 1988 og håvet inn $140 millioner på kino, og selv fire oscar-nominasjoner sto på plakaten for storfilmen. Nedenfor forklarer vi hvordan du kan se «Die Hard» på nett – og hvis du er i utlandet rundt juletider, så kan du skaffe deg en fjong VPN-tjeneste, slik at du kan se på alle julefavorittene, akkurat som om du satt hjemme i stua.

Actionklassikeren er basert på Roderick Thorps langt mindre lettbeinte roman, «Nothing Lasts Forever», og følger den garvede New York-politimannen McClane i det han skal feire jul i høybygget Nakatomi Plaza i Los Angeles, der han håper på en hyggelig gjenforening med sin fraseparerte kone. Den tyske terroristen Hans Gruber (med følge) vil det annerledes, og gjør gisler av hele den julebrisne gjengen ved hjelp av et overdimensjonert arsenal av våpen og eksplosiver.

Lite visste de at superpurk McClane – som får tilnavnet «John Wayne» av Gruber – er på pletten, og klarer å få bukt med skurkene én etter én ved hjelp av Los Angeles-politimannen Al Powell, dugelige mengder C4 og en maskinpistol.

Med en rolleliste som også innebefatter Bonnie Bedelia, Hart Bochner og Reginald Veljohnson er det ikke rart at «Die Hard» ble et høydepunkt i actionsjangeren, og startet trenden der den amerikanske hvermannsen kom til å redde dagen gang på gang i møte med nærmest uoverkommelige strabaser. Og, selv om Willis-eposet har mer blod, glasskår og kulesprut enn de fleste andre julefilmer, så glem ikke at det ikke var bare fryd og gammen for James Stewart i «A Wonderful Life» heller.



Da er det ikke annet å si enn yippie-ki-yay og la julekaoset råde! Under får du vite hvordan du kan se «Die Hard» på nett, og hvordan du kan få med deg tradisjonen, uansett hvor du befinner deg.

Hvordan se «Die Hard» om du befinner deg i Norge

En hel rekke vanlige lineærkanaler velger å vise «Die Hard» hver jul, og 2020 er intet unntak – men det er mange juleforberedelser og selskaper å manøvrere i tiden før og etter den 24. desember, så aller best passer det å kunne strømme filmen først når juleroen har senket seg, og du har fått satt deg godt til rette i godstolen. I Norge kan man strømme «Die Hard» når man vil fra følgende tjenester:

Hvordan se «Die Hard» om du befinner deg i utlandet

Hvis du slikker sol i sydligere strøk eller må reise i forbindelse med jobb, så kan det være at det ikke er like lett å få strømmet «Die Hard» via de vanlige norske tjenestene.



Heldigvis kan alle tilhengere av Willis-evangeliet trøste seg med at det finnes løsninger. Hvis du tar i bruk en av de beste VPN-tjenestene kan du forandre på IP-adressen din, og dermed få tilgang til geografisk blokkert innhold uansett hvor du befinner deg på planeten.

Ta i bruk en VPN-tjeneste hvis du vil se filmer på nett uansett hvor du befinner deg

ExpressVPN - skaff deg verdens beste VPN

Hvordan se «Die Hard« på nett i USA, gratis

Får med det alle de eksplosive actionsekvensene via den framifrå strømmetjenesten HBO Max. Den koster normalt sett $14,99 i måneden, og inneholder haugevis av fantastisk innhold – rundt regnet 10 000 timer. I tillegg, hvis du velger å tegne et abonnement, så kan du få 20 % avslag om du betaler for 6 måneder av gangen ($69,99 istedenfor $89,94). Denne kampanjen varer til 15. januar 2021. Men, før du betaler for noe som helst kan du prøve tjenesten kostnadsfritt i 7 dager.



Befinner du deg utenfor USA? Ikke noe problem. En god VPN-tjeneste vil la deg kunne bruke de aller fleste strømmetjenester, uansett hvor du befinner deg i verden.

Hvordan se «Die Hard» på nett i Canada, gratis