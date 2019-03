Hvis Disney kontrollerer Hulu kan strømmetjenesten bli global

Det ryktes at Disney vurderer å investere i den amerikanske film og TV-strømmetjenesten Hulu (per nå en tjeneste som finnes kun i sambandsstatene). Hvis dette stemmer, og investeringen går gjennom, vil administrerende direktør i Disney, Bob Iger, kunne gjennomføre sin plan – å introdusere strømmetjenesten for resten av verden.

Før du kansellerer Netflix-abonnementet trenger dog et par ting å skje. Først og fremst må man få noen håndfaste bevis på at Disney faktisk er i ferd med å kjøpe AT&Ts eierandel i Hulu.

Hulu tar seg nok temmelig godt ut på Samsung Q90 QLED

Her er de største lydtrendene i 2019

Akkurat nå eier AT&T og dets datterselskap Warner Media rundt 10 % av strømmetjenesten, men Variety melder om at de ovennevnte er ute etter å selge alt til Mikke Mus-giganten, for en relativt nett sum: rundt 930 millioner dollar.

Penger som teoretisk sett vil hjelpe AT&T å betale ned en, etter sigende, voldsom gjeld på rundt 183 milliarder kroner – og mer presserende, gir Disney en røslig 40 % eierandel i Hulu (Disney eier allerede 30 % av tjenesten).

Dette vil ikke i seg selv gi Disney nok gjeldsandel nok til å kontrollere Hulus fremtid, men om man legger til de 30 prosentene med eierskap Disney kommer til å inneha etter at de har kjøpt opp 21st Century Fox vil totalandelen potensielt stige til 70 % av strømmetjenesten.

Disney kan potensielt eie Hulu, hva så?

Det er i dette fall ting begynner å bli interessant. Under et investormøte i november ble Disneys administrerende direktør, Bob Iger, spurt om investeringer i Hulu, og mer spesifikt hva planen var etter at oppkjøpet av 21st Century Fox var gjennomført.

Igers svar inkluderte snakk om en større investering når det gjelder innhold og potensielt en global ekspandering for strømmetjenesten.

«Etter at avtalen går gjennom og vi har 60 % eierskap kommer vi til å møte ledelsen og styret i Hulu og diskutere mulighetene når d et gjelder både global vekst og større investeringer i innhold», sa Iger. «Men, dette er noe vi må gjøre etter at avtalen går gjennom.»

Selv om det er vanskelig å forutse nøyaktig hva Disney kommer til å gjøre når de endelig eier et kvalifisert flertall av aksjebeholdningen i Hulu – og hvordan dette kommer til å positivt eller negativt innvirke på Disneys allerede eksisterende strømmetjeneste – så virker det ganske så sannsynlig at den global lansering kan være på vei.