HBO Nordic er oppe igjen

Oppdatert: HBO Nordic er nå oppe igjen etter å ha vært nede i drøyt to timer mandag morgen.

Opprinnelig artikkel: Mange nordmenn har gledet seg stort til den siste sesongen av Game of Thrones som ble sluppet kl. 3 natt til mandag, men akkurat nå ser det ut til at du må vente litt lenger hvis du er en av dem – mandag morgen er nemlig strømmetjenesten HBO Nordic nede.

I følge Downdetector.com oppstod problemene rundt kl. 8.05, og de er fortsatt ikke løst i skrivende stund. Problemet gjelder både nettsiden og appen.

HBO Nordic har bekreftet på sine Facebook-sider at de har problemer:

– Serviceravn: Vi opplever dessverre tekniske utfordringer for øyeblikket, da vi har blitt invadert av Night King og hans hær. Vi beklager for ubeleiligheten, og takker for deres tålmodighet, mens vi forsøker å beseire fienden. Vennligst send en ravn til våre riddere på kundetjeneste@hbonordic.com, om du har spørsmål eller feedback.

Slik ser nettsiden til HBO Nordic ut mandag morgen. (Image credit: HBO Nordic)

Det er naturlig nok knyttet høye forventninger til det som altså skal bli den siste sesongen av den umåtelig populære serien, og det ser ut til at den store interessen har blitt for mye for strømmetjenestens servere.

Den danske og den svenske versjonen av tjenesten opplever forøvrig de samme problemene, melder henholdsvis Expressen og Berlinske Tidende.