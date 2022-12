Håndball VM 2023: kampprogram, TV-tider – slik ser du mesterskapet uansett hvor du befinner deg

Håndball VM 2023

Håndball VM 2023 blir det 28. verdensmesterskapet i håndball for menn, og denne gangen skal Sverige og Polen dele på festen.

Mesterskapet, i motsetning til fotball VM, blir som vanlig spilt i januar og åpningskampen kastes i gang onsdag 11. januar i polske Katowicei.

Verdensmesterskapet varer frem til VM-finalen spilles på Tele2 Arena i Stockholm søndag 29. januar.

32 nasjoner deltar i mesterskapet, og Norge er med! Dette på grunn av sin sterke tredjeplass i EM 2020. Sander Sagosen er tilbake, men har hatt et lengre skadeavbrekk før mesterskapet. Vi får håpe han rekker å tikke inn god-formen til mesterskapet er i gang.

Sist VM i Egypt endte med en litt skuffende 6.plass etter to finalekamper i 2017 og 2019. Finalen sist ble allikevel en skandinavisk duell mellom Sverige og Danmark. Der gikk sistnevnte seirende ut.

Norge skal for første gang etter Christian Berge sin avgang, ledes av landslagssjef Jonas Wille.

Les videre for å finne ut hvordan du får med deg hvert eneste kast dette VM:

Håndball VM 2023

Regjerende verdensmestere Danmark er klare til å forsvare tittelene sin. (Image credit: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT via Getty Images)

Tid: 12. januar- søndag 29. januar

Vertsland: Polen og Sverige

Regjerende verdensmeste: Danmark

Finalearena: Tele2 Arena (Stockholm)

Se mesterskapet på TV: TV3 Direkte

Se mesterskapet på nett: Viaplay (Åpnes i ny fane)

Hør mesterskapet på: NRK Radio Sport (Åpnes i ny fane)

Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofritt (Åpnes i ny fane)

Her ser du hånball-VM 2023 på TV

I Norge er det TV3 og Viaplay som har rettighetene til å vise verdensmesterskapet.

For å strømme kampene på Viaplay trenger du et abonnement hos leverandøren for å få tilgang til innholdet. Kampene som går på TV3 kan sees gratis på TV for de som har kanalen, og det er de fleste. Du kan strømme innholdet fra begge leverandører innenfor EU/EØS-området, men om du skulle befinne deg et annet sted i verden trenger du en god VPN-tjeneste for å se de norske sendingene på NRK TV og TV2 Play.

Her skaffer du deg Viaplay. (Åpnes i ny fane)

Håndball-VM sine 2023 sine offisielle sider. (Åpnes i ny fane)

(Åpnes i ny fane) Viaplay Medium (Åpnes i ny fane)

Om du ønsker å streame Handball VM, trenger du en sportspakke fra Viaplay. Denne heter Viaplay Medium og koster 349kr i måneden. I tillegg til deilig håndball for du også tilgang til Viaplay Vinter, UEFA Europa League, UFC, Bundesliga, DP World Tour ++. Du får også tilgang til hele serieutvalget, og et stort filmbibliotek med dette abonnementet. Pris 349kr/mnd

Norges kamper VM i Håndball 2023

Innledende runde

Fredag 13.01

20.30 Norge - Makedonia



Søndag 15.01

20.30 Norge - Argentina



Tirsdag 17.01

20.30 Nederland - Norge



Vi håper og satser på at Norge spiller videre i:

18.-23.01 Hovedrunde

25.-27.01 Kvartfinaler, semifinaler og plasseringskamper

29.01 Finaler

Se hele kampoversikten her. (Åpnes i ny fane)

Håndball VM 2023: Gruppene

Norge har kommet i en medium-tøff gruppe, men burde komme seg videre. Det er ingen av lagene som er en "hvilepute" for de norske guttene, samtidig er det ingen lag som er bedre enn Norge på papiret. Alle lagene holder bra nivå, så Norge må være påskrudd fra første kast.



Norge spiller kampene sine i Krakow (Polen).

Her er gruppene: (Norge er i gruppe F)

Gruppe A

Spania

Montenegro

Chile

Iran

Gruppe B

Frankrike

Polen

Saudi-Arabia

Slovenia

Gruppe C

Sverige

Brasil

Kapp Verde

Uruguay



Gruppe D

Island

Portugal

Ungarn

Sør-Korea



Gruppe E

Tyskland

Qatar

Serbia

Algerie

Gruppe F

Nord- Makedonia

Norge

Argentina

Nederland

Gruppe G

Egypt

Kroatia

Marokko

USA



Gruppe H

Danmark

Belgia

Bahrain

Tunisia



Slik ser du hånball-VM om du befinner deg utenlands

De to rettighetsinnehaverne har kun mulighet til å sende sport innenfor EU/EØS-området, hvilket i praksis vil si at om du befinner deg et annet sted i verden så vil sendingene være utilgjengelige.

Heldigvis finnes det en løsning som kan hjelpe deg med å få tilgang til norsk innhold verden over, nemlig en VPN-tjeneste (et virtuelt privat nettverk.) Dette er en programvareløsning som lar deg posisjonere enheten din hvor du vil i verden. På denne måten kan du få tilgang til fotball-EM, selv om kampen du vil se ikke går på en lokal TV-kanal. VPN-tjenester er lovlige, rimelige og enkle i bruk.

(Åpnes i ny fane) ExpressVPN – skaff deg vår testvinner (Åpnes i ny fane)



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis (Åpnes i ny fane). Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager (Åpnes i ny fane)

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske EM-sendingene fra utlandet.