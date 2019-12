Gratistjenesten «Free Music Archive» har nå gått tom for penger og må stenge dørene

Free Music Archive (FMA), er en av de største kildene til gratis og nedlastbar musikk med høy kvalitet, men stenges nå ned denne måneden etter at de har gått tom for penger.

FMA ble lansert i 2009 som en plattform for artister hvor de kunne dele det de lager uten kostnad for både for artist og lytter. All musikk er gratis og tilgjengelig for nedlastning under en Creative Commons-lisens, som lar andre bruke den i sine egne prosjekter. Musikere kan også bruke nettstedet for å komme i kontakt med lyttere, og fans kan donere penger til sine favorittartister.

The Verge bemerker at FMA er i dialog med fire organisasjoner om å ta over prosjektet, men nettstedet slik som det står nå, vil uansett stenges ned 16. november.

– Etter å ha vært kaptein på dette vaklevorne skipet i årevis deler jeg litt sorg og sinne om det store tapet som denne nedstengningen representerer for musikere, filmskapere, pedagoger, podcastere, radio DJs, videospilldesignere, Commons-miljøet og for samfunnet generelt, uttaler sjefen for FMA, Cheyenne Hohman.

– Men jeg har også en gjennomgående beundring for de fantastiske tingene som dette nettstedet har gjort mulig: et nettverk som spenner over kontinenter, aldersgrupper og genrer.

Skrur av

Opprinnelig skulle nettstedet slukke lysene 9. november, og Hohman håper at forsinkelser vil gi nok tid til at innholdet på siden skal bli bevart.

– Siden blir stående litt lenger for å forsikre om at det, i det minste, blir tatt en kopi til archive.org og til Wayback Machine, sier hun.

En slik kopi gjør at siden blir bevart, men den vil ikke lenger være en plattform som tjener de kreative sjelene over hele verden.

– Om det bare blir en kopi på archive.org, så kommer den til å være der for alltid, men den kommer ikke til å endres i det hele tatt. Det kommer ikke til å bli det samme samfunnet og prosjektet som det var i [...] nesten ti år, avslutter Hohman.