Google har sluppet seks apper som skal hjelpe deg med å bryte telefonavhengigheten din

Google har laget seks eksperimentelle apper som skal hjelpe deg til å innse hvor mye tid du bruker på å stirre på mobilskjermen din, og kanskje også hjelpe deg til å legge den fra deg i noen minutter.

Det er bare noen uker sider Google annonserte at alle nye Android-telefoner må utstyres med en såkalt «digital velvære»-app, som viser hvor mye tid du har brukt på ulike apper, hvor mange varsler hver app har generert, og hvor mange ganger de er startet. Disse tallene blir fort høye, og de kan kanskje skremme deg til å begrense deg litt.

Telefonprodusentene står fritt til å utvikle sine egne apper til dette formålet, men Google har gått i bresjen og sluppet en serie apper som eksperimentelle verktøy som demonstrerer hvordan det kan gjøres.

Ifølge Android Police er appene tilgjengelig for alle Android-enheter, men de fleste av dem krever at du kjører Android 8.0 Oreo eller høyere.

Prøv dem

Den første appen heter Unlock Clock, og den fungerer som en stor klokke på hjemskjermen din som tikker oppover hver gang du låser opp telefonen. Enkelt, men potensielt skam-påførende.

Appen We Flip bruker en annen tilnærming til å hjelpe deg med å bruke telefonen mindre. Her må både du og vennene eller kollegene dine installere appen, og den oppdager i sin tur de andre over Bluetooth. Den første som deretter faller for fristelsen å snu telefonen sin, har tapt.

Post Box samler alle varslene dine og serverer dem samlet på et forhåndsbestemt tidspunkt. Dermed slipper du å la deg friste av hver eneste gang det kommer inn en ny snap.

Morph lar deg opprette ulike moduser for telefonen din, som arbeid, kveld og helg, og de ulike modusene kan ha ulike apper tilgjengelig på ulike tidspunkter på døgnet og på ulike steder.

Desert island lar deg velge ut de fem appene som er aller viktigst for deg og skuler resten, slik at du kan prioritere de appene du faktisk trenger.

Til slutt har vi Paper Phone som lar deg skrive ut alle den viktige informasjonen du trenger i løpet av dagen (som kalender oppføringer og oppgaver), og gjøre dem om til en liten bok du kan bruke i stedet for telefonen.

Det blir interessant å se om Google velger å forhåndsinstallere noen av disse appene med Android i fremtiden, eller eventuelt kombinere dem til en stor app. I mellomtiden kan du jo ta en kikk på dem, og se om de kanskje kan hjelpe deg til å bli kvitt noen uvaner.