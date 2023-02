Morsdag og morsdagsgaven går hånd i hånd som mor og barn. Søndag 12.februar er dagen årets morsdag lander på. Vi håper du er klar til å hedre mødre der ute, om ikke er denne guiden perfekt for deg.

Noen artige fakta om dagen:

Dagen der flest ringer til sin mor.

Stammer fra oldtidens Hellas.

Den 3. mestselgende dagen for blomster.

Feires over hele verden.

Det å være småbarnsmor er det mest rocka jeg har vært med på. Kari Bremnes

Morsdagsgaven: Vår liste

Under er våre tips til morsdagsgave. Dette er gavene vi tenker kommer til å gi en ekstra spesiell morsdagsfeiring for mødrene i ditt liv. Om du vil gi en god duft i gave er det akkurat nå opptil 25% på parfymer her. (Åpnes i ny fane)

(Åpnes i ny fane) Lacoste Jeremyville Edition parfyme (Åpnes i ny fane) - Duft til den selvsikre kvinnen

- Parfymen er en morsom og fargerik tolkning av Lacostes tennisrøtter.

- Den internasjonalt kjente gatekunstneren tilfører sin karakteristiske seriestil til denne samlerutgaven.

- Distinkt tone av rabarbrasyltetøy og rosa grapefrukt. I hjertenoten finner vi en blanding av arabisk jasmin med innslag av fransk makron.

- En leken og positiv parfyme. Pris: 635kr NÅ: 475kr

En av flere parfymer som det er opptil 25% på nå. (Åpnes i ny fane)

(Åpnes i ny fane) By Lyko parfymesett til henne (Åpnes i ny fane)

- Smart sett med parfymer.

- Små flasker som er kjekke til reisen eller for å lukte seg frem til en ny godlukt.

- Kommer i flott gaveeske.

- 7 forskjellige dufter. Pris: 475kr



Se andre parfymer med inntil 25% rabatt her. (Åpnes i ny fane)

(Åpnes i ny fane) Biotherm Lait Corporel Body Milk (Åpnes i ny fane)

- En klassiker som er godt likt av mange mødre.

- Frisk og fuktgivende bodylotion til alle hudtyper.

- Inneholder ekstrakter av sitrusfrukter som gir en god og mild duft.

- Hudens eget forsvar styrkes og elastisitet økes. Pris: 189kr

(Åpnes i ny fane) Moss & Noor After Workout (Åpnes i ny fane)

- 3-pack med deodorant som er knallbra for de som trener.

- Kåret til Sveriges beste deodorant av Best in Trest.

- 100% vegansk og fri for fargestoffer, mikroplast og parabener.

- Kraftigere enn annen deodorant, så man lukter godt selv når man trener hardt.



Pris: 289 kr

(Åpnes i ny fane) L:A Bruket - Havsalt til badekaret (Åpnes i ny fane)

- Tradisjonell og økologisk havsalt.

- Inneholder ringblomst, roser, lavendel, ubleket havsalt og eteriske oljer av ringblomst, appelsin og geranium.

- Brukes i badekaret for et velduftende, avslappende kurbad.

- Gi bort en spabehandling som kan benyttes hjemme.

- Inneholder kun økologiske ingredienser. Pris: 245kr

Hva er morsdag?

Når er det morsdag? Vel, det kan faktisk variere. I Norge feires morsdag alltid den andre søndagen i februar. Det vil si at søndag 12. februar er morsdag 2023, og søndag 11. februar morsdag 2024. Det varierer fra land til land hvilken dato dagen markeres, så er du heldig så kan det hende du som mor kan feire flere ganger i året.



Dagen er tenkt som en hedring av mødre og startet som mye annet i kirken. Dagen har senere gått over til å bli en familiedag, der mødre oppvartes med for eksempel kaffe på sengen, blomster eller et kort med noen fine ord.

Morsdagen har som farsdag, Valentines og andre markeringer blitt en stor kommersiell høytid. gjennom markedsføring av morsdagskake, morsdagsblomster og morsdagsgaver. Sistnevnte håper vi jo du finner i denne artikkelen.

Det er ikke lenge til morsdag, så vi håper listen over gir deg gode tips og at du finner den gaven som treffer din mor best. En mamma kan være i alle aldre, så det kan hende du skal hedre flere generasjoner med en gave.

Lykke til og god morsdag!

Alle kvinner blir som sine mødre. Det er deres tragedie. Ingen mann gjør det. Det er hans tragedie. Oskar Wilde