Et nytt «Sonic the Hedgehog»-spill ble lansert i det stille for noen dager siden... til Commodore 64

Dette er riktignok ikke (ved første øyekast) like visuelt imponerende som «Sonic Frontiers», et spill som Sonic-fansen har snurret av glede av siden avsløringen under The Game Awards 2021 – men det viser seg nå at SEGA-maskoten får strekke beina én siste gang før vi sier takk og farvel til 2021.



Pinnsvinet dukker dog opp i et noe uventet format denne gangen. Vi er snart inne i det 23. året av det inneværende årtusen, men nå er det altså duket for et nytt Sonic-spill på Commodore 64.



Neida, du leste ikke feil. Det lynraske lille hagedyret debuterer nå på den aldrende 8-bit-datamaskinen lansert i 1982, takket være et knippe dristige programmerere.



En utvikler ved navn Mr. SID har basert seg på en Game Gear/Master System-variant av «Sonic the Hedgehog», og har nå spillet kjørende, fra start til slutt, på den snart 40 år gamle Commodore 64-maskinvaren. Det er et utrolig stykke arbeid, og som du kan se i videoen nedenfor, svært visuelt imponerende, gitt utgangspunktet:

Mesterlig oversatt

Selv om spillet stammer fra en tid der både spillprogramvare- og maskinvare var enklere, så er det ingen tvil om at oversettelsen har bydd på utfordringer. Commodore 64 tar i bruk en MOS 6510-prosessor, en brikke som har få fellestrekk med SEGA-konsollens Zilog Z80.



Sluttresultatet er likevel fabelaktig, særlig musikken, som nå har fått en hel del ekstra sjarm, siden den produseres av Commodore 64-maskinens legendariske SID-brikke.



Hvis du er en av de heldige som fortsatt har en Commodore 64-maskin liggende, så kan du faktisk spille det «nye» spillet via den opprinnelige kassettbaserte maskinvaren, men det hele krever likevel litt ekstra: Du er nødt til å bruke en såkalt RAM Expansion Unit med minst 256 kB minne sammen med den opprinnelige C64-enheten, for å få oppgradert fra de minimale 64 kilobytene originalmaskinen besitter. Spillet skal også fungere en del bedre hvis Commodore 64-maskinen din har en SuperCPU Accelerator-modul.



Hva med alle oss andre? Spillet fungerer feiende flott på en helt vanlig Commodore 64-emulator.



Hvis du vil ha mer informasjon om den nygamle lanseringen, ta en titt på CSBb-siden til spillet. Ha en fortsatt god jul!