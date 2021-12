The Game Awards 2021: De største avsløringene og annonseringene

The Game Awards 2021 ble avholdt forrige uke, og som forventet var årets show tettpakket med annonseringer, avsløringer og trailere for noen av de største kommende spillene.



Selv om noe av det nye materialet ikke var spesielt overraskende, som for eksempel en snutt som viste frem gameplay fra «Suicide Squad: Kill the Justice League», så var det andre saker som uten tvil kom bardus på, som annonseringen av «Wonder Woman» og et nytt Star Wars-spill. Det var også en del titler vi savnet under arrangementet, som «The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2» og «GTA 5» på PS5 og Xbox Series X.



Hvis du gikk glipp av utdelingen, eller ikke fikk med deg hele arrangementet, så kan du senke skuldrene. Vi har samlet sammen det mest interessante fra Geoff Keighleys spillnatt her i denne artikkelen. Les videre for å se de de største annonseringene fra The Game Awards 2021.

«Suicide Squad: Kill the Justice League»-trailer

Vi visste allerede at «Suicide Squad: Kill the Justice League» kom til å dukke opp under The Game Wards 2021, og forventet å se faktisk spilling i aksjon på storskjermen – og det fikk vi.



Den første traileren som viste frem faktisk spilling fra det nye «Suicide Squad»-spillet så ut som en voldelig og kaotisk dans spekket med ironisk distanse. Snutten gav oss innsikt i hver av «heltenes» unike spillespil: Harley er ganske lett til bens og grasiøs og kan dermed gå grundig til verks med hender, føtter og slagvåpen; King Shark har mest av alt umenneskelig styrke, men kan også fiske opp digre våpen når det trengs; Deadshot kontrollerer det hele med overdådige mengder skyts fra distanse (han kan fungere både som snikskytter og angripe fra lufta); mens Captain Boomerang er ekstremt rask på foten og kan knerte slubberter på relativt langt hold med bumerangen sin.



Det er også godt å se at vi ikke bare kommer til å slåss mot lilla utenomjordiske, men også medlemmer av The Justice League – traileren viste oss et lite bruddstykke der medlemmene måtte hanskes med The Flash. Vi gleder oss stort til at «Suicide Squad: Kill the Justice League» lanseres i 2022.

«Wonder Woman»-annonsering

Dette var oppriktig talt en skikkelig overraskelse. Et «Wonder Woman»-spill ble annonsert under The Game Awards 2021, men den korte snutten som ble presentert avslørte dessverre ikke stort. Spillet utvikles av Monolith Productions, kjent for «Middle-Earth: Shadow of War», og i etterkant av arrangementet har det blitt bekreftet at «Wonder Woman» kommer til å bli et énspiller-spill som foregår i en såkalt åpen verden, og som tar i bruk det kritikerroste Nemesis-systemet fra Middle Earth-spillene.



Lanseringsdato er ennå ikke offentliggjort.

«Star Wars Eclipse»-annonsering

Et nytt Star Wars-spill er under utvikling hos Quantic Dream, utviklerne bak spill som «Heavy Rain» og «Detroit: Become Human». Spillet er ennå i en tidlig fase, men vi vet at «Star Wars: Eclipse» er et actioneventyr som foregår i den såkalte High Republic-æraen (dette foregår altså hundrevis av år før Skywalker-sagaen), og at spillet, naturlig nok, utvikles i samarbeid med Lucasfilm Games.



I motsetning til Quantic Dreams andre spill kommer ikke «Star Wars: Eclipse» være helt og holdent være et rendyrket narrativ, spillere skal derimot kunne innta rollene som flere forskjellige karakterer, der «hver har sin egen historie, sine egne evner og sin egen rolle å spille i vevet at hendelser som kan endre den omhyggelige balanserte freden i 'The Outer Rim'.»



Per nå foreligger det ingen lanseringsdato for «Star Wars: Eclipse».

«Alan Wake 2»-annonsering

Endelig skjer det. Remedy Entertainment har bekreftet at en «Alan Wake»-oppfølger er i emninga, og avsløringen fant sted under The Game Awards, i form av en ny trailer.



Det har gått rykter om et «Alan Wake II» i lengre tider, men det vi ikke forventet var at oppfølgeren skulle være et såkalt survival-horror-spill – traileren vitner sågar om en temmelig mørk affære.



Ifølge Remedy finner man «hint om det som kommer» i ekspansjonspakken «Control: AWE», så om man har tilgang på den kan man kanskje føle litt på stemningen som er på vei i «Alan Wake II». Begge de to spillene er som kjent utviklet av Remedy, og det er bekreftet at «Control» og «Alan Wake» foregår i samme univers, så vi antar at det foreligger større planer på sikt.



«Alan Wake II» vil være å finne i Epic Games Store, på PlayStation 5 og Xbox X/S i 2023.

«Hellblade 2»-trailer

Det har kommet lite nytt om «Hellblade 2» etter at oppfølgeren ble annonsert under The Game Awards 2019, men det kan se ut til at ventetiden på Senuas seneste strabaser vil være vel verdt det.



Under The Game Awards 2021 fikk en mørk og praktfull filmatisk trailer sin premiere, der vi fikk se faktisk spilling, og Senua som leder en hær som angriper en grotesk (og enorm) skapning som ligger på lur i en hule. «Hellblade 2» ser ut til virkelig å dra nytte av den enorme kraften i Xbox Series X.



Vi vet foreløpig ingenting om når «Hellblade 2: Senua's Saga» blir lansert, men vi vet at spillet er planlagt lansert på både Xbox Series X/S og på PC.

Enorme mengder annonseringer

Det ovennevnte var imidlertid bare noe av godsakene som ble vist frem under The Game Awards 2021. Hele livestrømmen er å finne på YouTube. Vi har lenket til opptaket av arrangementet ovenfor.



Her kan du se blant annet annonseringer og trailere av det følgende (i tillegg til det ovennevnte): «Sonic 2» (film), «Horizon Forbidden West», «Final Fantasy VII (på PC), «Destiny 2: The Witch Queen», «Slitterhead», «Nightingale», «The Lord of the Rings: Gollum», «Somerville», «Cuphead: The Delicious Last Course», «Sonic Frontiers», «Nightmare Alley» (film), «Tchia», «Forspoken», «Warhammer 40k: Space Marine II», «Saints Row Self Made», «Dune Spice Wars» (laget av norske Funcom), «Among Us VR», «Steelrising», «Metal: Hellsinger», «Star Trek Resurgence», «Rumbleverse», «Plague Tale Requiem», «Dying Light 2», «Vampire: The Masquerade – Bloodhunt», «GTFO», «Halo» (TV-serie), «ARC Raiders» og «The Matrix Awakens»