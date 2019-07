Er FaceApp trygg? Vi ser nærmere på appen alle snakker om

Har du vårt på Facebook, Twitter eller en hvilken som helst annen sosial plattform de siste dagene, så kan du ikke ha unngått å få med deg den nye farsotten FaceApp – den er virkelig overalt.

Tross at appen ble lansert helt tilbake i 2017, så har den nå plutselig fått nytt viralt liv, men like fort som den dukket opp igjen så har det også oppstått bekymringer for hva selskapet som står bak gjør med bildene våre.

Hva er FaceApp?

FaceApp er en app for iPhone og Android, som gjennom digital prosessering kan forandre ansiktet ditt på en rekke måter.

Det er først og fremst aldringsfilteret som har blitt enormt populært, og mye av grunnen til det er nok at det er gratis å bruke. Det er også ganske imponerende, og det kan gi ganske overbevisende resultater.

Hvordan virker FaceApp?

Bak «Magien» ligger det som kalles maskinlæring, en ny teknikk som brukes stadig mer innen databehandling.

I bunn og grunn betyr det i dette i tilfellet at man fremfor å prøve å forklare for en datamaskin hva aldring er – altså vise til rynker, grått hår og kamferdrops – så lærer datamaskinen det selv fra tusenvis av bilder av eldre mennesker.

Resultatet er som sagt ganske imponerende, tross at det nok ikke er særlig presist. Kjører du et gammelt bilde av et eldre menneske gjennom FaceApp, så får du et bilde som ikke nødvendigvis er likt hvordan personen ser ut nå.

Hvilke data samler FaceApp inn?

Det er det store spørsmålet! Like fort som appen har gått viralt, har også spørsmålene rundt personvern dukket opp. Det har faktisk gått så langt at den amerikanske senatoren Chuck Shumer har bedt FBI etterforske appen.

Og det også nok av dem som advarer via plattformer som Facebook om at man bør være forsiktig.

Grunnen til bekymringene er at du for at appen skal virke, er nødt til å gi den tilgang til bildene på telefonen – akkurat som med Instagram og en haug med andre apper.

I praksis betyr det at appen har tilgang til alle bildene på telefonen din, noe som betyr at selskapet bak egentlig har mulighet til å laste opp alle bildene dine til sine servere.

Det som øker bekymringene ekstra mye, er at selskapet som står bak, Wireless Lab, holder til i St. Petersburg i Russland.

Laster FaceApp opp bildene dine?

Tross bekymringene, tyder foreløpig alt på at appen faktisk oppfører seg greit og at den ikke laster opp alle bildene dine. Mange har analysert hvordan appen oppfører seg, og de har alle konkludert med at den kun laster opp bildene du ber om at det legges filtre på.

Dette er nødvendig fra at appen skal fungere, fordi filtrene i motsetning til hva som er tilfelle med for eksempel Instagram, blir påført i skyen. Appen laster altså opp det originale bildet, før den deretter laster ned den ferdig prosesserte utgaven, og selve prosesseringen skjer på en server et annet sted.

Det kan være to grunner til at utviklerne har valgt å gjøre det på denne måten: for det første er slik prosessering svært krevende. En av grunnene til at maskinlæring er så effektivt, er fordi prosesseringen kan gjennomføres av en hel gruppe med servere om nødvendig, fremfor å basere seg på prosessoren i telefonen din.

Den andre grunnen er at utviklerne kan bruke bildene til å forbedre produktet. Jo flere bilder som blir kjørt gjennom FaceApps algoritme, jo mer presis blir den, og resultatet blir mer realistiske bilder. Og fordi all prosesseringen skjer i skyen, får de også enkelt mulighet til å oppdatere og forbedre filtrene, uten å måtte oppdatere appene på hver enkelt telefon.

Utviklerne har uttalt at bildene som lastes opp blir slettet innen et par dager. Grunnen til at de holder på dem så lenge, skal være at de vil unngå å måtte prosessere det samme bildet flere ganger. Hvis to ulike mennesker laster opp det samme bildet (noe som ikke er usannsynlig fordi mange laster opp bilder av kjendiser), så må prosesseringsjobben kun gjøres den første gangen.

Hva sier avtalevilkårene til FaceApp?

Avtalen du godtar når du tar i bruk appen har også fått mye oppmerksomhet, og ved første øyekast kan den virke ganske ekstrem:

«Du gir FaceApp vedvarende, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, lisensfri, verdensomspennende, betalt, overførbar lisensierbar lisens til å bruke, reprodusere, endre, tilpasse, publisere, oversette, skape avledede verk fra, distribuere, offentlig fremføre og fremvise ditt brukerinnhold og alle navn, brukernavn og utseende som følger med i forbindelse med ditt brukerinnhold i alle medieformater og kanaler kjent nå og utviklet i fremtiden, uten at du kompenseres.»

«Når du poster eller på annen måte deler brukerinnhold på eller gjennom våre tjenester, forstår du at ditt brukerinnhold og all tilhørende informasjon (som ditt brukernavn, lokasjon eller profilbilde) blir synlig for offentligheten.»

Det som er viktig å huske på, er imidlertid at denne teksten ikke er så ulik den som brukes av de fleste andre sosiale medier.

Den eneste egentlige forskjellen – og den er til gjengjeld ganske viktig – er at du, i motsetning til hos Facebook og Google, ikke har en enkel måte å slette dataene dine fra appen på. For øyeblikket er du nødt til å sende en epost med en skriftlig forespørsel, men utviklerne har uttalt at de jobber med en måte å gjøre dette enklere på.

Bør vi være bekymret for at selskapet er russisk?

Dette er et ganske omstridt punkt. Det faktum at Wireless Labs holder til i Russland er nok en av grunnene til at en del politikere er så skeptiske, og det skal nok sies at det ikke er helt uten grunn også.

Russland er som kjent ganske beryktet for å bruke teknologi til å blande seg i internasjonale anliggender, fra aktivitetene i forbindelse med det amerikanske valget i 2016 til hacking av strømnettet i Ukraina. Dermed er det ikke helt utenkelig at Vladimir Putin kan se denne seneste virale sensasjonen som en mulighet til å få tilgang til data fra vestlige brukere.

Det finnes riktignok ingen bevis for at russiske myndigheter eller det russiske militæret henter data fra appen eller er involvert i Wireless Labs på noen måte, og selskapet sier på sin side at alle dataene lagres på Amazon og Googles servere utenfor Russland.

Samtidig er det ikke til å komme unna at plasseringen til selskapet, gjør det mulig for russiske myndigheter å legge press på dem om de ønsker det.

Bør vi være bekymret for FaceApp?

Til slutt og sist er det egentlig de samme vurderingene vi bør ta med FaceApp som med alle andre sosiale medier. Når vi laster ned Instagram samles det også inn data, og selv om vi kanskje tenker at et amerikansk selskap er mer trygt å forholde seg til, så kan likevel data komme på avveie. Bare tenk på alle kontroversene Facebook har vært gjennom i det siste.

Og hva med andre apper som blir stadig mer populære, som for eksempel TikTok? Dette er en app som har blitt voldsomt populær blant unge mennesker, og den er eid av et kinesiske selskap. Dermed er det like god grunn til å være bekymret for den, men det virker ikke som noen egentlig bryr seg noe særlig.

Så er FaceApp egentlig trygg? Svaret er at det kommer an på hva slags risiko du er villig til å ta. Det viktigste vi kanskje kan lære av hvordan FaceApp har tatt av og bekymringene som har fulgt med, er at du bør se nærmere på personvern- og delingsinnstillingene i hver eneste app du laster ned – ikke bare dem som går viralt.