Er dette Leica V-Lux 5?

Det er en stund siden Leica oppdaterte V-Lux-kameraserien sin – nesten fem år, faktisk – men et lekket bilde gir forhåpninger om at et nytt kamera ikke er langt unna.



Bildet, som stammer fra kamerarykte-nettstedet Nokishita, viser et kamera som ligner på Panasonic FZ1000 II, et kompaktkamera med såkalt «superzoom» som Panasonic avduket i februar.

Panasonic og Leica har lenge vært kompiser når det gjelder kamerautvikling, så denne likheten bør ikke komme som noen overraskelse.



Den forrige Leica V-Lux-modellen (Typ 114) var modellert etter Panasonic FZ1000, som kom på markedet i 2014, mens enda eldre V-Lux-modeller, sammen med eksempelvis D-Lux 7 og C-Lux-modeller, har også helt tydelig basert seg på Panasonic-kreasjoner.



Interessant nok lanserte ikke Leica en modell basert på Panasonic FZ2500/FZ2000, som ble annonsert i 2017.

Det vi forventer å se

Hva tror man Leica V-Lux 5 kommer til å tilby?



Panasonic FZ1000 II er designet rundt en éntommerssensor på 20 MP og et zoomobjektiv som tilbyr et brennviddespekter tilsvarende 25 mm til 400 mm i 35 mm-formatet. Kameraet tilbyr også en optisk bildestabilisator (OIS) med fem akser, 4K-videoinnspilling, en EVF med 2,36 millioner punkter, en berøringsskjerm man kan brette ut fra kamerahuset samt 12 FPS burst.



Vi regner med at Leica-varianten vil få disse spesifikasjonene, men at den samtidig vil få en del kosmetiske forandringer for å skille den fra FZ1000 II og også et annerledes brukergrensesnitt.

Utsalgsprisen på FZ1000 II er på 9995 i Norge (kan fås for drøye sju tusen per i dag), hvilket plasserer den prismessig omtrent midt på treet for kameraer med lignende spesifikasjoner, men Leicas V-Lux 5 regner vi med får en høyere startpris – tross alt er det snakk om en Leica.