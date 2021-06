E3 2021 ser ut til å inneholde store nyheter for fans av Borderlands og Marvel

E3 2021 er rett rundt hjørnet, og det kan bli en spennende tid fremover for tilhengere av Borderlands- og XCOM-serien.



Som alltid er det i forkant av massen et drøss rykter på nett om hva som er i vente for alle i spillindustrien (og alle spillinteresserte) – og 2K Games ser ut til å være med på leken. En lekkasje av kommende spill har dukket opp på Reddit, og kommer med en del interessante påstander om produkter som potensielt kan dukke opp under E3, som for øvrig finner sted mellom 12. og 15. juni.

Brukeren /u/Swine_flu_greg la ut listen i /r/GamingLeaksAndRumours, og hevdet samtidig at en «fortrolig kilde» hadde delt informasjonen med ham, og at dette kom mer eller mindre direkte fra utgiveren. Etter sigende skal 2K Games annonsere et Borderlands-spill utenfor hovedserien samt et nytt turbasert actionspill fra Firaxis, som kilden beskrev som «XCOM med Marvel-helter.»



Vedkommende som serverte lekkasjen, som for øvrig for anledningen hadde laget seg en helt ny bruker, mente likevel at lesere måtte ta det hele med en klype salt, og hadde ikke annet å vise til enn sitt eget vitnemål da listen ble publisert. I en uventet vending kom Bloomberg-journalist Jason Schreier på banen, og bekreftet påstandene via en rekke tvitringer.

Yes this 2K leak is real but I'm not sure all of it is going to be at E3. Can't wait for Marvel XCOM though https://t.co/6TxZSk8hDaJune 3, 2021 See more

Borderlands-spillet, som har fått navnet «Wonderlands» i innlegget, skal dreie seg rundt Tiny Tina, noe som antageligvis ikke kommer som noen stor overraskelse, gitt at ryktene om et slikt spill begynte å sirkulere i fjor, da Gearbox søkte om varemerket «Tiny Tina's Wonderlands».



I tillegg har det dukket opp rykter om en del intriger rundt den kommende Borderlands-filmen, så det er kanskje ikke så rart at selskapet heller velger å fokusere på et nytt spill i Borderlands-universet.



En Marvel-variant av XCOM kommer dog mer bardus på. Nyheten fikk en blandet mottakelse i kommentarfeltet, der mange var usikre på om den lettbeinte Marvel-merkevaren kom til å passe noe særlig godt sammen med det beinharde taktiske i XCOM. Samtidig kommer det i lekkasjen ikke tydelig frem om spillet faktisk kommer til å være en faktisk del av XCOM-serien, eller om det kun vil hente inspirasjon fra spillserien om romorganisasjonen som slåss mot utenomjordiske vesener.



Enkelte av de engasjerte forumbrukerne ville bare ha en oppdatering om hvordan det går med «XCOM 3», mens Schreier virker ganske så entusiastisk om det kommende spillet, men mente at det ikke er spesielt sannsynlig at det blir annonsert under E3.

I tillegg til de to store nyhetene (Borderlands-spillet og Marvel/XCOM-spillet), så mente Swine_flu_greg også å vite at «NBA 2K22» og «Codename Volt» er på vei, der sistnevnte er et nytt actionspill som Reddit-brukeren, merkelig nok, beskriver som «Cthulhu møter Saints Row», hva nå enn det betyr.



«Codename Volt» kan ifølge kilden være laget av Hangar 13, gitt at en kontrakt i fjor dukket opp på nett, som inneholdt informasjon om et nytt prosjekt som ble beskrevet som et «sci-fi spill i en åpen verden med overnaturlige elementer». Hangar 13 sto bak «Mafia 3», og det relativt ferske «Mafia: Definitive Edition.»

Selv om ryktene underbygges av Schreier, så er selvsagt ingenting skrevet i stein. Vi må som vanlig vente å se hva 2K Games faktisk planlegger å vise frem under E3 2021 neste uke.

