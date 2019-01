Din neste iPhone kan ha USB-C-lader

Apple annonserte sent i 2018 at de kommer til å skifte fra Lightning-tilkoplingen til USB-C i deres nyeste iPad Pro-serie, og at det samme kanskje kommer til å skje med iPhone i den nære fremtid.

En ny artikkel skrevet av den erfarne Apple-bloggen Macotakara bedyrer at «de som jobber på den» er kilden, og at selskapet jobber med å skifte over til USB-C-teknologien.

Siden klargjør at selskapet ikke ennå har nådd et punkt hvor de har et referansedesign der en USB-C-port brukes, så det er ikke sikkert at dette vil være tilgjengelig på 2019-variantene av iPhone. Med andre ord er det ikke iPhone 11 som får herligheten, men kanskje neste generasjon.

Macotakara har hatt en god historikk når det gjelder å treffe på Apple-lekkasjer, men har selvsagt ikke alltid truffet perfekt, så som alltid er det verdt å nevne at denne overgangen til ny port ikke er garantert. En god klype salt må med.

Lyst på MP3?

Den samme bloggen har nå også delt nyheter om at Apple muligens er i gang med en iPod Touch av neste generasjon. Den forrige varianten ble annonsert og lansert av Apple i 2015, og Macotakara mener at neste iPod Touch skal være klar og til salgs før året er omme.

Det finnes ingen detaljer om spesifikasjonene for nye iPod Touch, men det sies at dette bare skal være en oppdatering av forrige modell. iPhone-telefonene har kommet langt på de siste fire årene, så iPod-oppgraderingen kan likevel være vesentlig når det gjelder maskinvare og egenskaper.

En iPod Touch 32 GB kostet drøye 2500 kroner i 2016, så vi håper at en ny variant i det minste får mer plass, og kanskje også flere valgmuligheter. Sist modell gikk kun opp til 128 GB, mens de nyeste iPhone-modellene kan man få med hele 512 GB lagring.

Vi regner med at vi får mer offisiell informasjon om de nye iPhone-modellene senere i år – vi pleier å få en del om Apple-enheter i september – det er ikke umulig at en eventuell ny iPod Touch også blir snakket om i samme slengen.

Kilde: MacRumors, The Next Web