De neste iPhone-fargene kan inkludere knæsj gul og mørkebrun

Vi har allerede hørt enkelte fargerykter om minst to av iPhone-modellene som er på vei. De siste ryktene handler om den billigste av de tre forventede modellene.



iPhone-modellen med 6,1-tommers LCD-skjerm kan komme i knæsj gul og mørkebrun, samt i en del andre farger som allerede har blitt lekket, ifølge Macotakara.



Den betrodde analytikeren Ming-Chi Kuo har tidligere sagt at telefonen kommer i fargene blå, oransje, rød, grå og hvit. Denne nye artikkelen mener at to ekstra farger blir lagt til assortimentet, men at det kanskje ikke blir noen rød modell.

Massevis av valgmuligheter

Det later til at denne nye informasjonen impliserer at Apple kommer til å velge mørkebrun istedenfor den nå tradisjonelle røde fargen.



Hvis Apple går for denne mengden variasjon vil dette være det største antallet farger vi har sett siden iPhone 5C i 2013, som kom i en rekke freidige farger, inklusive noen av de ovennevnte. Denne hadde kun fem fem fargevalg, dog, mens den nye mobilen ryktes å ha opptil sju.



Vi har ikke hørt noe mer om fargevalgene man får om man vil skaffe seg den dyrere iPhone X2, men Kuos forrige reportasje meldte om at den ville være tilgjengelig i hvit, svart og gull.



Vi vet heller ikke nøyaktig når Apple vil avduke sine forestående enheter, men det er forventet at de nye telefonene annonseres på en eller annen form for event i løpet av September.

Kilde: Apple Insider