CD Project Red unnskylder for «Cyberpunk 2077»-lansering – lover oppdateringer til PS4 og Xbox One

«Cyberpunk 2077» ble lansert forrige uke til enorme mengder brask og bram – spillet satte salgsrekorder og fremprovoserte panegyriske omtaler – men nå som folk har fått spillet i hende har pipen fått en annen lyd, særlig når det gjelder versjonene lansert til PS4 og Xbox One. Det rapporteres om mengdevis av krasjer, andre programvarefeil og dårlig ytelse.



I tillegg var det slik at konsollvariantene av spillet ikke ble sendt til publikasjonene som skulle teste det før lanseringen bare var noen timer unna, ei heller ble man presentert med videomateriale av spillet kjørende på disse eldre konsollene.

CD Projekt Red responderer nå på kritikken med en unnskyldning for det meste av det ovennevnte, via det fryktelige svart tekst på gul bakgrunn-formatet, som nå har blitt synonymt med dårlige nyheter i tilknytning til «Cyberpunk 2077».



«Først og fremst vil vi gjerne starte med en unnskyldning til dere for at vi ikke viste frem spillet på grunnversjonene av forrige konsollgenerasjon før spillet kom ut, og som følge av dette, at vi ikke tillot dere å danne dere et informasjonsgrunnlag før dere kjøpte», er det å finne i brevet, signert CD Projekt Red. «Vi burde ha hatt et større fokus på å få spillet til å fungere bedre på PlayStation 4 og Xbox One.»

«For det andre, vi kommer til å fikse programvarefeil og krasjproblematikk samt forbedre den generelle spillopplevelsen. Den første runden med oppdateringer har nettopp blitt lansert, og den neste kommer innen sju dager.» Brevet forklarer så i detalj hva som kommer til å skje i de neste to store oppdateringene som er på vei til «Cyberpunk 2077» i januar og februar, og at disse vil ta for seg de største problemene som per nå er å finne i konsollversjonene.



«Oppdateringene kommer ikke til å få spillet på konsoller til å se ut som om de kjører på en nymotens PC eller en nestegenerasjonskonsoll, men det kommer til å bli nærmere denne spilleopplevelsen enn det man har nå», sier brevet. CD Projekt Red tilbyr også å betale tilbake pengene til spillere som har kjøpt digitale eller fysiske versjoner av spillet, men nevner at de «ville satt pris på om dere gir oss en sjanse», nå som arbeidet med å ordne opp er i gang.

CD Projekt Red supplerte også brevet med en e-postadresse som eiere av fysiske kopier kan bruke, hvis de befinner seg i en situasjon der man ikke kan få refundert spillet via ordinære kanaler – men dette tilbudet vil bare være tilgjengelig frem til 21. desember, noe som vil si at det blir vanskeligere for alle som får spillet i julegave å angre seg.



I seksjonen under kan du lese hele brevet, som også nevner at periodiske oppdateringer til PC-varianten også vil finne sted – ikke overraskende, siden heller ikke denne versjonen er i beita for problemer.

Et skikkelig rot

Det er temmelig klart at «Cyberpunk 2077» egentlig trengte mer arbeid og finpuss før lansering, og på tross av unnskyldningen vi får servert her, så er det også klart at det at utviklerne ikke viste frem detaljerte videoer av konsollversjonene i forkant var et bevisst valg av CD Projekt Red. Selskapet hadde ingen skrupler i det forhåndsbestillingene rant inn fra spillere med Xbox One og PS4.



Likevel føles oppdateringene som et godt utgangspunkt – og muligheten til uforbeholdent å få tilbake pengene vil nok være et velkomment tiltak for alle spillere som føler at de har fått et annet spillet enn det CD Projekt Red har presentert i sin markedsføring.

Lanseringen av «Cyberpunk 2077» har vært en rotete affære på omtrent alle fronter, rent bortsett fra salgstallene – noe som nok en gang viser faren ved aggressiv markedsføring av et storspill over flere år.



Likevel er det ikke slik at spillet i seg selv nødvendigvis er dårlig, særlig ikke om man spiller det på PC – problemet er bare at det kan ta særdeles lang tid før «Cyberpunk 2077» får samme finpussen og optimaliseringen på alle plattformene det per nå eksisterer på.