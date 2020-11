Bethesda-spill vil få særbehandling på Xbox Series X

Xbox-sjef Phil Spencer har ikke vært villig til å si stort om Microsofts nylige oppkjøp av Bethesda, men en ny uttalelse fra selskapets finansdirektør, Tim Stuart, gir Xbox- og PC-gamere nyheten de har ventet på: Spill kommer til å være «enten først, bedre eller best» på Xbox Series X og PC.



Stuart kom med uttalelsen under Jefferies Interactive Entertainment Virtual Conference den 12. november, men innledet utsagnet med å si at Microsoft ikke har noen intensjoner om å trekke Bethesda-innhold ut av Sony- eller Nintendo-plattformer – noe som betyr at vi likevel kommer til å få spill som «The Elder Scrolls 6» og «Starfield» på flere plattformer.

«Jeg annonserer ikke at innhold trekkes fra plattformer på noen som helst måte», sa Stuart, «[...] men jeg regner med at du vil se at vi beveger oss mot en tilnærming som er først, bedre eller best på våre plattformer.»



Dessverre er uttalelsene fra Stuart ikke særlig spesifikke, siden «bedre» kan bety alt fra høyere oppløsninger og FPS til eksklusiv DLC. Likevel er sitatet gode nyheter for alle fremtidige eiere av PS5 og Nintendo Switch, siden det offisielt bekrefter at Bethesda fortsatt ønsker å utvikle spill til flere plattformer.

Vil Xbox kjøpe enda flere utviklere?

Oppkjøpet, som kostet 7,5 milliarder amerikanske dollar, er en av de største av sitt slag, men kommer antageligvis ikke til å være den siste for Xbox – i alle fall ikke etter Spencers uttalelser å dømme.



«Det er viktig at vi fortsetter å bygge ut spillbiblioteket som er tilgjengelig på Xbox», sa Spencer under en tale som ble holdt i forbindelse med Twitch-arrangmentet GlitchCon, rett i kjølvannet av lanseringen av Xbox Series X og Xbox Series S. «Vi kommer til å doble størrelsen på utviklerorganisasjonene når vi legger til Bethesda, og vi kommer til å fortsette å investere i utmerkede spill, slik at folk kan finne sin neste favoritt på våre plattformer,»



Forhåpentligvis kommer alle disse utviklerne til å begynne å pumpe ut spill snart, siden utvalget til Xbox Series X ved lansering ikke var mye å skryte av.

Kilder: GamesRadar og Gematsu