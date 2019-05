Bekreftet: OnePlus 7 Pro får skjerm som støtter HDR10+

OnePlus har tydeligvis ingen planer om å la deg glemme at OnePlus 7-serien skal lanseres 14. mai. I løpet av helgen har vi fått høre om både IP-sertifisering og intern lagring, og nå har det også dukket opp detaljer om telefonens skjerm. Selskapet har nemlig nå bekreftet at OnePlus 7 Pro får støtte for HDR10+.

HDR står som kjent for High Dynamic Range, og innebærer at skjermen har evne til vise et større spekter mellom de mørkeste og de lyseste partiene, slik at det blir mulig å gjengi flere detaljer.

HDR10+ er ved siden av Dolby Vision, den ledende standarden for HDR for øyeblikket, og også en av de meste avanserte. Kun et fåtall smarttelefoner støtter den foreløpig, deriblant Samsung Galaxy S10.

Skjerm i fokus

Den viktigste nyheten med HDR10+ er at løsningen støtter dynamisk metadata på bilde-for-bilde-basis, og den maksimale lysstyrken er også økt sammenlignet med HDR10 (4000 nits mot 3000 nits).

Du trenger selvfølgelig kildemateriale som gjør bruk av HDR10+ for å dra nytte av teknologien, og da er det greit å vite at YouTube og Netflix allerede fått på plass støtte i sine apper.

Det virker opplagt at skjermen blir et av de store trekkplastrene til OnePlus 7 Pro. Både oppløsningen og oppfriskningsraten er økt sammenlignet med tidligere OnePlus-modeller, og skjermen har allerede fått toppkarakter fra et uavhengig testlaboratorium.

Hvor mye av dette som vil dukke opp i standardutgaven av OnePlus 7 gjenstår å se, og vi regner med å få vite alt når telefonene lanseres offisielt 14. mai.