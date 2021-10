Avslørte Snopp Dogg nettopp at Dr. Dre lager musikk til «GTA 6»?

Rapper og (nå) strømmekjendis Snoop Dogg ble i dag plutselig kimen til noe som ser ut til å være potensielle «GTA 6»-nyheter. Stjernen fra den amerikanske vestkysten avslørte at Death Row-kompis Dr. Dre nå er tilbake i studio, i anledning produksjonen av musikk til et ikke-annonsert Grand Theft Auto-spill.



«Jeg vet i alle fall at han lager faen så bra musikk», sa Snoop til Rolling Stone, når han ble spurt om hva Dre drev på med for tiden. «[...] og noe av musikken er knyttet til GTA-spillet som kommer ut. Så jeg tror at det er på denne måten musikken blir lansert, gjennom GTA-spillet.»



Dr. Dre har vært opptatt med å lage oppfølgeren til «Compton», albumet fra 2015, i lengre tider. «Detox» har faktisk vært på trappene i årevis. Det er mulig at Dre nå forbereder seg på å gi en smakebit på den nye musikken, eller kanskje gi ut helt nye sanger, via et Grand Theft Auto-spill. Spørsmålet er hvilket spill det er snakk om.

Hvilket GTA-spill er det snakk om?

Selv om det ikke er bekreftet fra offisielt hold, så kan vi være relativt trygge på at «GTA 6» nå er under utvikling. Samtidig vet vi at dette ikke er det eneste GTA-spillet utvikler Rockstar jobber med.



«Grand Theft Auto Online» er et pågående prosjekt for utviklerne, som per nå eksisterer på forrige generasjon konsoller; selskapet forbereder også en forbedret versjon av «Grand Theft Auto 5» til PS5 og Xbox Series X. I tillegg sysler selskapet med «Grand Theft Auto Trilogy: The Definitive Edition», oppussede varianter av de gamle PS2-spillene, som skal lanseres den 11. november.



Det er «GTA: San Andreas» fra 2004 som per nå har flest låter fra Dr. Dre, der Radio Los Santos-radiostasjonen i spillet hadde sanger som Nuthin' But A 'G' Thang, F*ck Wit Dre og Deep Cover.



Kan det være at Dre er tilbake i studio for å jobbe med et knippe eldre sanger til de oppussede klassikerne, eventuelt lage noen nye spor? Prøver han å stable sammen noe til «GTA Online»? Eller driver han med noe langt mer interessant? Kan det være at han skal bidra med sanger til «GTA 6»-lydsporet?



Ikke vet vi, men er det noen som har greie på hva Dre driver med for tiden, så er det Snoop, så vi betviler ikke at kompisen faktisk er i studio og jobber med GTA-musikk – og det i seg selv er svært spennende.