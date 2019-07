Apples iPhone-modeller kan få 120 Hz-skjerm i 2020

Vi har sett ultraraske 120 Hz-skjermer før, men i gamingfokuserte mobiler som Razer Phone og Razer Phone 2. Nå påstår en tvitring fra pålitelige Ice Universe at Apples iPhone-modeller i 2020 kan få doblet oppdateringsfrekvens fra deres nåværende 60 Hz i iPhone XS.

Ifølge tvitringen til Ice Universe er innstillingen til selskapet fra Cupertino at de «vurderer en byttbar oppdateringsfrekvens på 60 Hz/120 Hz i iPhone i 2020». Tvitringen sier også at Apple «diskuterer med Samsung og LG», hvilket er selskapene kjent som verdens to største produsenter av OLED-skjermer.

Apple is considering a switchable 60Hz/120Hz refresh rate screen on the iPhone in 2020, and is discussing with Samsung and LG. pic.twitter.com/4aoU303umuJuly 21, 2019