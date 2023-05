Apple vil «transformere» iPhone med generativ AI

Apple har fulgt nøye med på introduksjonen av ChatGPT, Google Bard og flere lignende verktøy. Så langt denne måneden har selskapet lagt ut 28 stillingsannonser innenfor AI-feltet. Det gir oss et hint om at Apple er klare for å gå tungt inn i denne teknologien.

Som 9to5Mac har snappet opp, kalles en av stillingene Visual Generative Modeling Research Engineer. Denne rollen skal inngå i «en gruppe som vil forme hvordan generative AI-teknologier transformerer Apples mobile dataplattformer», ifølge stillingsbeskrivelsen.

Det virker jo temmelig ambisiøst. Det er litt uklart for oss hva disse rollene innebærer for brukerne, men antallet stillinger som er blitt opprettet og språket som benyttes i beskrivelsene antyder at Apple tar generativ AI på alvor.

AI med alt

Det er naturligvis allerede implementert mye kunstig intelligens i Apples produkter. Man opplever det enten man søker etter bilder av katten og når Siri gjenkjenner stemmen din. Men nå ser det ut at de er i ferd med å bevege seg opp på et nytt nivå der i gården.

Flere meldinger tyder på at Apple er smertelig klar over at de henger etter aktører som OpenAI, Microsoft og Google i AI-kappløpet. Vi har allerede skrevet om responsen som kreves fra Apple for å kunne konkurrere på dette området.

Apple-boss Tim Cook er dokumentert å ha uttalt at den senere tidens fremskritt innenfor generativ AI er «meget interessante», men han har også sagt at Apple vil ha en «målrettet og gjennomtenkt» tilnærming til denne teknologien. Dermed er det bare å følge med!

Søknad ønskes

Er du ekstra eventyrlysten og ønsker deg en jobb i USA, kan du selv søke på AI-relaterte stillinger hos Apple. Her kan du se at de utlyste stillingene er knyttet til flere ulike team og stillingstitler. Som ventet, må du være begavet, erfaren og glødende interessert for å være kvalifisert til en av disse stillingene.

Språket varierer i stillingsbeskrivelsene, men vi har kommet over henvisninger til «den neste generasjonens naturlige språkforståelse hos Siri» og «et avgjørende skifte innen AI-teknologi som fører an i revolusjonen innen samhandlingen mellom menneske og datamaskin».

Denne typen språk får oss til å tenke at Apple virkelig tar generativ AI på alvor. Hvorvidt Siri vil utvikle seg til en bot av samme type som ChatGPT gjenstår å se, men dette er en av mulighetene den seneste rekken av stillingsutlysninger peker mot.

Apple er smertelig klar over at hvis de ikke beveger seg raskt når det gjelder kunstig intelligens, vil noen andre gjøre det. OpenAI kom nylig med ChatGPT for iOS, og det finnes dessuten en rekke andre tredjepartsverktøy som kan gi deg umiddelbar tilgang til super AI-verktøy fra Apple-produktene dine.