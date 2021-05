Apple Music og Amazon Music har nå høyoppløslig og tapsfri lyd – uten ekstra kostnader

Apple Music og Amazon Music har begge annonsert at de introduserer høyoppløselig lyd til abonnenter – gratis.



De to selskapene annonserte nyvinningen omtrent på samme tid, men Apple benyttet samtidig anledningen til å informere om en rekke oppgraderinger som nå kommer til strømmetjenesten, inkludert såkalt romlyd (spatial audio) med støtte for Dolby Atmos, samt muligheten til å høre på over 75 millioner sanger i tapsfri kvalitet (lossless audio.)





Amazon Music, på sin side, har sagt at den høyeste lydkvaliteten (hvilket man får med Amazon Music HD) skal være tilgjengelig for alle som abonnerer på Amazon Music Unlimited, uten at abonnementet skal koste mer (Unlimited er per nå ikke tilgjengelig for norske kunder.)



Nyheten kommer i kjølvannet av ukevis med spekulasjoner rundt hvorvidt Apple var i ferd med å lansere et nytt type abonnement som inkluderte høyoppløslig lyd, uten at det kom til å koste mer – fasiten er at Apple egentlig ikke lanserte et nytt type abonnement, men det er likevel tilfellet at de nye funksjonene, inkludert strømming av hele katalogen med tapsfri kvalitet, ikke kommer til å koste brukere ett øre ekstra.

Ifølge Apple skal abonnenter nå få høre «akkurat det samme som det artister hørte da de satt i studio», med såkalt lossless audio (tapsfri lyd.) For å kunne høre på musikk i den nye kvaliteten kan man slå funksjonen på ved å gå til innstillinger -> musikk -> lydkvalitet, der man kan velge høyere eller lavere «oppløsning» på musikken, alt ettersom hva man bruker for å kople seg på nett (mobilabonnement, Wi-Fi eller nedlastet innhold.)



Den tapsfrie delen har såkalt CD-kvalitet som minste mulige kvalitet (16 bit / 44,1 kHz), men innholdet kan være spilt inn og mastret opp til 24 bit / 48 KHz, og kan spilles direkte av på Apple-enheter. Er man riktig så audiofil har man også muligheten til å bruke høyoppløselig tapsfri kvalitet (hi-resolution lossless), som støtter opptil 24 bit / 192 kHz.

Hva slags forskjell utgjør dette? Høyere bitdybde gjør at man får et større dynamisk spenn i lyden (flere dB forskjell mellom de absolutt laveste og de absolutt høyeste lydene), noe som kan gi deg flere detaljer og mer klarhet fra opptaket. Potensielt vil musikken høres mer ut som det som kommer ut fra høyttalerne i innspillingsstudioet.



Tidligere var den maksimale strømmekvaliteten i Apple Music 256 kbps AAC, og selv om dette høres svært så klart og detaljert ut, så er det likevel snakk om en kompresjonsalgoritme som fjerner data – hvis du har et skikkelig anlegg, eller enda bedre, et skikkelig par hodetelefoner (og en bra forsterker/DAC), så skal det være mulig å høre forskjell.

Romlig lyd

I tillegg til tapsfri lyd får også Apple Music nå såkalt romlig lyd (spatial audio), med støtte for Dolby Atmos.



Denne lydteknologien ble først og fremst laget for bruk i kinosaler, og designet muliggjør en mer nøyaktig romlig plassering av lyd enn det som tidligere var mulig, slik at det føles ut som at lyden kommer fra alle mulige plasseringer og vinkler.



Hvis du har AirPods eller Beats-hodetelefoner med enten H1- eller W1-brikken, så vil Apple Music nå automatisk spille Dolby Atmos-lyd der den er tilgjengelig – ifølge selskapet skal «tusenvis» av spor være tilgjengelig ved lansering, og flere skal være på vei.



Apple sier også at de kontinuerlig vil legge til nye Dolby Atmos-spor til tjenesten, og også lage skreddersydde spillelister, slik at man enklere kan finne favorittmusikken i 3D-lydformatet. Album som er tilgjengelig i Atmos-variant kommer også til å bli merket, slik at de skal være enklere å finne.

Burde Spotify være bekymret?

Kort sagt: Ja. Så vidt vi vet vil Apple Music og Amazon Music til å være de to eneste strømmetjenestene som tilbyr høyoppløslig lyd uten ekstra kostnader – og det er selvsagt en stort konkurransefortrinn.



Ryktene om at Apple var i ferd med å implementere tapsfri lyd i strømmeplattformen sin begynte å svirre etter at Spotify annonserte sitt eget Hi-Fi-abonnement i februar. Spotifiy HiFi er planlagt lansert senere i år, og skal kunne tilby lyd i CD-kvalitet (men ikke høyere) i verdens mest populære strømmetjeneste for musikk.



Akkurat nå vet vi ikke hva Spotifi HiFi kommer til å koste, men vi regner med at vi må ut med mer enn det et Spotify Premium-abonnement koster (som nå ligger på 119 kroner i måneden.)



Introduksjonen av disse fjonge oppgraderingene kan være tungen på vektskålen som gjør at lyttere forflytter seg fra konkurrentene til Apple Music. Tross alt er Apples tjeneste allerede langt mer populær enn franske Deezer, billigere enn Tidal og er helt integrert med selskapets produkter, noe som gjør tjenesten svært attraktiv for både audiofile og Apple-tilhengere.



Både Spotify og Apple har dog lenge vært akterutseilt. Tidal, Deezer og Qobuz har hatt tapsfri lydkvalitet i lengre tider (i egne abonnementer), og har dermed vært det eneste tilbudet for alle som har vært ute etter kremen av kremen innen lydkvalitet. Samtidig er det slik at alle disse tjenestene har tatt seg godt betalt for tilgangen til høyoppløselig strømming av lyd – Apple tilbyr nå både bedre lydkvalitet og romlig lyd for den samme gamle prisen: 99 kroner i måneden.



Hva med Amazon Music HD? Tjenesten ble lansert i 2019, og gir abonnenter muligheten til å strømme mer enn 70 millioner sanger i tapsfri kvalitet (HD), med en bitdybde på 16 bit og en samplerate på 44,1 kHz (hvilket tilsvarer CD-kvalitet.)



Tjenesten tilbyr også over syv millioner sanger i såkalt ultra HD (bedre enn CD-kvalitet), med en bitdybde på 24 bit og en samplerate på opptil 192 kHz.



Amazon Music HD har også sanger som er mikset med tanke på Dolby Atmos og Sony 360 Reality Audio – men disse lydsporene kan kun spilles på Amazon Echo Studio og Sony RA5000 og RA3000 via Alexa Cast.

Abonnementtypen fra Amazon som støttet HD-kvalitet pleide tidligere å koste omlag en femtilapp mer i måneden om man brukte Amazon Music Unlimited. Nå får man tilgang til høyoppløslig og romlig lyd til den vanlige prisen – men tjenesten er ikke offisielt støttet i Norge.



Hvis Spotify ønsker å beholde brukermassen sin er det mye som tyder på at de må kunne tilby mer enn «bare» CD-kvalitet i det nye HiFi-abonnementet, og/eller tilby den nye tapsfrie musikken gratis. Hvis ikke det svenske selskapet svarer på lanseringene til Apple og Amazon, så kan de to sistnevnte raskt overta som den beste strømmetjenesten for musikk i 2021.