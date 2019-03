Apple beklager at MacBook-tastaturer fortsatt byr på problemer

De siste årene har Apple stadig hatt nye problemer med tastaturene i sine MacBook-maskiner, og nå beklager selskapet seg igjen i en kommentar til Wall Street Journal.

Problemene begynte allerede i 2015 da Apple gjorde tastaturene sine tynnere ved hjelp av den såkalte Butterfly-mekanismen, og brukere begynte raskt å rapportere om at tastetrykk ikke ble registrert og taster ble sittende fast. Den andre generasjonen av dette tastaturet så i tillegg bare ut til å gjøre ting verre. Nå som tredje versjon av disse tastaturene er på markedet, har en talsperson for selskapet uttalt seg om problemene.

Til WSJ sier selskapet at de er klar over at et lite antall brukere har problemer med den tredje generasjonen av butterfly-tastaturet, og at de beklager dette. Samtidig sier også talspersonen at flesteparten av MacBook-kundene har hatt en positiv opplevelse med det nye tastaturet.

Det ene problemet etter det andre

Etter at Apple introduserte Butterfly-tastene i 2015, har problemene stått i kø. Faktisk var problemene store nok til at et gruppesøksmål har blitt rettet mot Apple i California, der det hevdes at selskapet visste om problemene men valgte å lansere produktene likevel.

Den tredje generasjonen av Butterfly-tastene prøvde å løse problemene ved å legge til en membran som skal holde rusk og rask borte, men dette har altså ikke vært nok til å fjerne problemene helt.

Lews Hilsenteger i YouTube-kanalen Unbox Therapy har demonstrert problemet på en MacBook Air fra 2018, og våre kolleger i LaptopMag har også hatt problemer med disse tastene.

Heldigvis for dem som har problemer med tredje generasjon av Butterfly-tastene, så burde Apples garanti fortsatt dekke eventuelle reparasjoner. Uheldigvis ser det derimot ikke ut som disse problemene skal gå over med det første.

