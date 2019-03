AMDs nye Navi-arkitektur kan bli sprek nok til å slå Nvidia

AMDs kommende Navi-grafikkort som blir arvtagere til Vega II, kan komme til å få ytelse på et nivå som kan friste virkelige entusiaster. Ryktene sier at Navi 10 skal lanseres senere i år, mens Navi 20 skal følger etter neste år. Det melder YouTube-kanalaen RedGamingTech.

Wccftech mener også at de nye prosessorene skal levere ytelse på nivå med Nvidia GeForce RTX 2080 Ti og støtte for Ray Tracing.

AMD lanserte Radeon VII tidligere i år, men det kortet kan ikke konkurrere med Nvidias beste kort, og det stiller heller i samme klasse som RTX 2080. Nå kan det imidlertid virke som Radeon VII først og fremst var et steg på veien videre, og at AMD har store planer for fremtiden.

Kan levere ytelse på toppnivå

Den første utgaven av den nye arkitekturen, Navi 10, er ventet å bli brukt i mellomklasseprodukter, og det er også sannsynlig at den vil dukke opp i fremtidige konsoller. Det er ventet at disse kortene vil få en forbedret GCN-arkitektur, men det vil nok likevel ikke kunne konkurrere med Nvidias aller sprekeste kort.

Navi 20 som det ryktes at skal dukke opp et år senere, kan derimot komme til å vekke oppsikt med mer ytelse og AMDs egen utgave av Ray Tracing. Skulle det skje, blir det spennende å se om Nvidia klarer å følge opp med nye produkter som levere enda høyere ytelse.