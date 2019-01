AMD utfordrer Nvidia med Radeon VII

AMD har benyttet anledningen under sin pressepresentasjon i forbindelse med CES 2019, til å vise frem selskapets nyeste og sprekeste grafikkort for forbrukere. Som forventet er dette AMDs første 7 nm-GPU, og den representerer en forbedring sammenlignet med forrige generasjon på alle måter.

Radeon VII bygger på AMDs Vega 20-grafikkort og Graphics Core Next 5-arkitekturen, og den er utstyrt med Boost-klokkehastighet på 1800 Mhz som er rundt 14 prosent raskere enn Radeon RX Vega 64. Grunnklokkehastigheten er derimot ikke offentliggjort ennå.

Ellers er kortet utstyrt med dobbelt så mye grafikkminne som forrige modell med 16 GB HBM2, og sammen med 13,2 milliarder transistorer – over en milliard mer enn forrige generasjon – bringer det den totale kapasiteten opp til 13,8 teraflops sammenlignet med 12,7 teraflops i forrige modell.

All den kraften skal føre til en god 4K-spillopplevelse med godt over 60 bilder per sekund. AMD viste frem hvordan Radeon VII takler Devil May Cry V i 4K, og bildetelleren i venstre hjørne holdt seg godt over 100 fps gjennom hele testen. Vi fikk også se The Division 2 kjøre jevnt i 4K, men den demoen hadde ikke en bildeteller som viste antall fps.

Mulighetene 7 nm gir

Det høye antallet transistorer i denne GPU-en er mulig på grunn av 7 nm produksjonsprosessen, et mål hele dataverdenen har strebet mot i flere år. Først de siste månedene har vi sett 7 nm-prosessorer begynt å dukke opp, og eksempler er Apple A12 Bionic og Qualcomm Snapdragon 8cx.

AMD er likevel først ute med 7 nm-prosess i et gafikkort, og det kan hjelpe dem til å hale innpå forspranget til konkurrenten Nvidia og deres RTX-kort. Disse bruker fortsatt 12 nm produksjonsprosess, men veier opp for det med maskinlæringsteknikker.

Den nye produksjonsprosessen gjør det mulig å øke ytelsen med 25 prosent sammenlignet med forrige modell, uten å påvirke strømforbruket. Denne GPU-en vil altså sannsynligvis få det samme 295 watts TDP som forrige modell, og det vil dermed ikke bli nødvendig å oppgradere komponenter som strømforsyningen for å bruke dette kortet.

AMD sier at Radeon VII skal komme i salg 7. februar, og pakkes med Devil May Cay V, Resident Evil 2 og The Devision 2 for 699 dollar eller rundt 5900 kroner. Det er 100 dollar mer enn forrige generasjon, så det gjenstår å se om kortet er verdt en høyere pris når vi får testet det skikkelig.

