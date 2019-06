AMD annonserer Ryzen 9 3950X, en 16-kjerners prosessor for hjemmemarkedet

På E3-messen 2019 annonserte AMD Ryzen 9 3950X, en prosessor med 16 kjerner og muligheten for 32 tråder, tiltenkt hvermannsen. Dette er med andre ord CPU-en med flest kjerner som noensinne har blitt lansert for hjemmemarkedet.

Dette beistet av en prosessor har ikke bare 16 kjerner, men har også hele 72 MB L3-cache, en boostklokkefrekvens på 4,7 GHz, og gjør alt dette mens den opprettholder en puslete TDP på 105 W.

Dette kommer til å være en av de største PC-komponentene i år

Du vil være ute etter å parre dette beisted med et av de beste skjermkortene

Ryzen 9 3950X er ledestjernen i AMD Zen 2-arkitekturen

Selv om vi ikke har noen konkrete ytelsestall (dette får vi ikke før vi har kapret et eksemplar til intern testing) er spesifikasjonene nok til at vi er temmelig sikre på en kruttsterk prestasjon. AMD kom med en del skryt som eksempelvis «verdensrekord i Cinebench», men dette tar vi med en klype salt.

Man kan dog merke seg at selv om resten av modellene som tar i bruk tredje generasjon Ryzen-arkitektur kommer på hyllene 7. juli, lar AMD Ryzen 9 3950X vente på seg, og vil først se dagens lyd i september 2019, og kan kjøpes for $749 (drøye 6500 kroner). Det er en heftig prislapp når vi snakker om hjemmemarkedet, men med 16 kjerner er den riktignok i en helt egen liga.

For den mengden penger kan det være vanskelig å få hvermannsen med på laget, men for folk i kreative yrker og andre med store krav til ytelse på jobben kan Ryzen 9 3950X være et alternativ til eksempelvis AMD Ryzen Threadripper 2950X (går for omtrentlig 9500 kroner per nå).

E3 2019 er årets største spillbegivenhet. TechRadar er i LA for å videreformidle alt om ukens største nyheter, fra storslåtte spilltrailere til sjokkerende avsløringer om utgivelsesdatoer. Følg vår ekspertanalyse av presentasjonene og det vi opplever på messegulvet under årets E3.