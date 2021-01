AI-sjåførene i «GTA 6» kan bli langt smartere enn forgjengerne

Hvis du en eller annen gang har planlagt et storslagent ran i «Grand Theft Auto V», og gjennomføringen ble forpurret av bisarre trafikk-krumspring utført av AI-kontrollerte sjåfører, så er denne artikkelen for deg: Et ny patent vitner om at «Grand Theft Auto 6» kommer til å få de smarteste AI-sjåførene som noensinne har eksistert i spillserien.



Patentet, som går under navnet «System and Method for Virtual Navigation in a Gaming Environment», beskriver et system som vil forbedre situasjonsbevisstheten til AI-aktører, særlig når de befinner seg i et kjøretøy.

Patentet-søknaden ble sendt inn av David Hynd og Simon Parr, henholdsvis assisterende direktør for teknologi og hovedprogrammerer for AI hos Rockstar, og tar sikte på å la såkalte NPC-er (karakterer som ikke er spilleren) få oversikt over objekter som ikke er i umiddelbar nærhet samt introdusere teknologi som vil la disse karakterene bli bedre på å forutsi hendelser. Det skal også med dette patentet være mulig for AI-sjåførene å ha unike kjøreegenskaper via egne kjøreprofiler.

Litt mindre heseblesende råkjøring

Veier i spill (som de som eksisterer i spillene i GTA-serien) er ofte satt sammen i kjeder som er sammenkoplede via enkelte nøkkelområder, beskrevet her som «vei-noder». Med det nye patentet kan en sjåfør «definere sine egne spesifikke karakteristika for å klare å forsere vei-nodene.»

Med andre ord kan sjåfører reagere ulikt på bakgrunn av både aspekter ved den spesifikke AI-aktøren og de spesifikke hendelsene som skjer rundt de. Oppdager de en trafikkork kan de eksempelvis finne på å tenke ut en annen rute for å komme seg rundt. Råker de på en vei med ulendt terreng vil kanskje noen vurdere dette for vanskelig å kjøre over, alt ettersom hvor varsom sjåførprofilen er. Fartsgrenser kan AI-aktører finne på å være mer pragmatisk innstilte til, og faste objekter (som gatelys og biler som har krasjet og står rolig) gjenkjennes og responsene blir deretter. I fremtiden kan vi dermed unngå enorme mengder biler som strener gjennom trafikklys, postkasser og annet materiell når AI-sjåførene blir satt ut av tilsynelatende vill panikk.



Patentet innbefatter også mer generelle kjøreferdigheter, som eksempelvis en bedre forståelse av hvordan biler oppfører seg når de beveger seg i topphastighet og bremsetid, noe som igjen fører til en mer realistisk trafikk på veiene.

Som alltid er det ikke slik at alt innholdet i et enkelt patent nødvendigvis ender opp i et endelig produkt – det denne søknaden indikerer er snarere at Rockstar ønsker å beskytte egenprodusert teknologi, i fall den tas i bruk. Likevel, siden teknologien skal være bygget for «virtuell navigasjon og styring av objekter i et flerspiller-gamingfelleskap» hos Rockstar, så er det ikke helt usannsynlig at dette er snakk om at selskapet i det minste eksperimenterer med nye ideer til bruk i «Grand Theft Auto Online» eller en kommende oppfølger, for eksempel «GTA 6».



Per nå har vi bare rykter å gå på når det gjelder «Grand Theft Auto 6», og vi har ennå ikke hørt noe om en kommende annonsering. For tiden jobber Rockstar dog med å gjøre klar en nestegenerasjonsversjon av «Grand Theft Auto 5» til PS5 og Xbox Series X.