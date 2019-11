Adobe Photoshop for iPad er lansert

Det var ventet at den nye Photoshop-appen for iPad skulle bli tilgjengelig for nedlasting noen dager etter den offisielle lanseringen under Adobes Max-konferanse mandag kveld, men allerede før lanseringen viste det seg at appen er tilgjengelig for nedlasting.

Den gratis nedlastingen gir deg 30 dagers fri bruk, men utover det må du ha et abonnement på Adobe Creative Cloud for å kunne fortsette å bruke appen.

I skrivende øyeblikk kan du få Creative Cloud-abonnement for så lite som 117, 50 kr i måneden, og da får du tilgang til Photoshop og Lightroom på alle støttede enheter, inkludert iPad.

Den store nyheten med denne nye utgaven av Photoshop, er at du får mulighet til å redigere bildene dine på lik linje med hva du ville gjort på en datamaskin. Du får støtte for PSD-filer, lag og diverse verktøy som du kjenner fra den vanlige Photoshop-utgaven, men alt er selvfølgelig optimalisert for berøringsskjerm.

Jobb i skyen

En annen fordel er at du kan lagre bildene dine i skyen, og fortsette arbeidet på en annen enhet.

Vi har tidligere sett ulike «lette» utgaver av Photoshop og Lightroom på iPad og andre mobile enheter tidligere, men de har alltid gått på kompromiss med funksjonalitet og de har hovedsakelig vært nyttige når du ikke har hatt noe annen alternativ tilgjengelig.

Profesjonelle fotografer og spesielt nyhetsfotografer vil nok oppleve nye Photoshop for iPad som spesielt nyttig, fordi det blir lettere å redigere og laste opp bilder direkte fra en hendelse, selv når man ikke har med seg en laptop.

Vi har bare prøvd Photoshop for iPad i noen minutter foreløpig, og det viste seg at vi ikke fikk brukt raw-filer fra Nikon Z7, og at en del annen funksjonalitet fortsatt mangler. Vi kan imidlertid ikke forvente at alt skal fungere knirkefritt umiddelbart, og vi venter at Adobe oppdaterer appen i dagene fremover.