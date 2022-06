7 nye filmer og serier på Netflix, HBO Max, Paramount+ og Apple TV+ denne helgen (24. juni)

Vi ble servert en helg uten de helt store nyhetene fra strømmetjenestene forrige uke, men denne helgen slår Netflix på stortromma med to produksjoner som uten tvil kommer til å bli snakkiser.



Det er nesten vanskelig å vite hvilken av de to seriene som blir størst: «Money Heist: Korea – Joint Eco<nomic Area» eller tredje sesong av «The Umbrella Academy». Uansett utfall er det mye å glede seg til av strømmenytt denne helgen, både for Netflix- og HBO Max-abonnenter. Sistnevnte slipper nemlig sesong fire av «Westworld» på søndag.



I det følgende har vi samlet sju nye og spennende filmer og TV-serier som kan strømmes i Norge via Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+, Paramount+ og HBO Max denne helgen.

Money Heist: Korea – Joint Economic Area (Netflix)

«Money Heist»-fans flest har antakeligvis allerede fått med seg at den spanske varianten ble avsluttet av Netflix på emosjonelt vis i fjor, men merkevaren var på ingen måte død. I helgen får serien sin retur i form av «Money Heist: Korea – Joint Economic Area», en sørkoreansk adaptasjon av Álex Pinas kritikerroste krimserie.



Den nye varianten av historien følger en gruppe tyver – med «Squid Game»-stjernen Park Hae-soo i spissen – som prøver å ta over det lokale myntverket i et tenkt forent Korea, gjenspeilt i tittelen: Joint Economic Area. Ovennevnte Pina er ansvarlig produsent for serien, som Netflix sier at vil «[...] puste liv i den kjente ['Money Heist']-historien og gi en fersk vri på materialet til et globalt publikum.»



Sesongstrukturen ligner litt på den Netflix valgte med fjerde sesong av «Stranger Things». Med andre ord er de første seks episodene tilgjengelig allerede nå, mens andre halvdel av første sesong kommer senere i år (Netflix har ikke gitt oss noen eksakt dato.) Fest sikkerhetsbeltene, dette kommer til å bli en svær greie.

Nå tilgjengelig på Netflix.

The Umbrella Academy season 3 (Netflix)

Den populære superheltfamilien (som sjelden har alt på stell) kommer endelig tilbake til Netflix.



I tredje sesong av «The Umbrella Academy» må Hargreeves-gjengen hanskes med de minst like imponerende elevene i The Sparrow Academy, før de to familiene – ikke overraskende – må få bukt med nok en potensielt apokalyptisk trussel. Interessant nok kjøres ikke serien lenger parallelt med tegneserien (neste bok fra Gerard Way og Gabriel Bá kommer senere), så sesong tre av «The Umbrella Academy» vil i så måte skille seg ut fra tidligere sesonger på den kreative fronten.



Dessverre, ifølge Tom Power fra vår britiske søsterside, er de nye episodene «[...] en frustrerende miks av gode og dårlige ideer [...]» som gjør at sesong tre er «[...] den så langt svakeste sesongen i serien.» Når det er sagt, så skal det mye til om tilhengere av «The Umbrella Academy» og superhelter generelt klarer å holde seg unna. Det finnes nok av lyspunkter, selv om tredje sesong ikke helt klarer å treffe blink.

Nå tilgjengelig på Netflix.

Westworld, sesong 4 (HBO Max)

Melding til alle «Westworld»-fans: Ventetiden er over. Sesong fire av HBOs sci-fi-epos får premiere på HBO Max i Norge førstkommende søndag.



Serien har vært ute av rampelyset og borte fra TV-skjermene i mer enn to år, så det er ikke rart om du synes det er vanskelig å huske hva som skjedde, sist gang du så Dolores, Bernard og Maeve i aksjon – og for å være helt ærlig, så var historien såpass innviklet at vi ikke helt husker hvordan det hele endte selv. Vi vet likevel at både Evan Rachel Wood, Thandiwe Newton, Ed Harris og James Marsden er tilbake, og at Ariana DeBose (kjent fra «West Side Story») har blitt med i ensemblet.



«Westworld» slo ned som en bombe i serieverdenen med første sesong i 2016, så vi håper inderlig at sesong fire kan få den superstilige HBO-serien tilbake på rett kjøl, etter et par omganger som bare var sånn passe.

Tilgjengelig på HBO Max.

Chloe (Amazon Prime Video)

Etter å ha blitt lansert i Storbritannia til panegyrisk omtale tidligere i år, kan nordmenn nå strømme «Sex Education»-regissør Alice Seabrights nye thrillerserie «Chloe» på Amazon Prime Video.



Erin Doherty, kjent fra «The Crown», spiller Becky i denne serien i seks deler – en rolig ung pike besatt av Instagram-kontoen til en kommuneansatts tilsynelatende feilfrie kone (Poppy Gilbert.) Når sistnevnte plutselig dør ikler Becky seg en ny persona og prøver å infiltrere kvinnens liv, på jakt etter svar.



Kritikere mente at «Chloe» var «[...] et kalas av en serie» da den ble lansert på BBC i februar, så dette er en serie det er vel verdt å holde et øye med, kanskje særlig om du allerede liker den lignende Netflix-serien «Inventing Anna» (for ikke å snakke om «Sex Education»-episodene ovennevnte Seabright skrev og regisserte.)

Nå tilgjengelig på Amazon Prime Video.

Loot (Apple TV+)

Storseriene kommer som perler på en snor på Apple TV+ i 2022.



«Loot», den nye komiserien fra manusduo Alan Yang («Master of None») og Matt Hubbard («30 Rock»), følger Molly Novak (Maya Rudolph), en kvinne som plutselig ender opp med en formue som hennes ektemann (Adam Scott) har akkumulert ved finansielle krumspring. Etter et brutalt brudd, oppdager Molly at en veldedig organisasjon er opprettet i hennes navn, og innser at det er på tide å gjøre opp for årevis som servil rikmannskone.



Mj Rodriguez, Ron Funches og Joel Kim Booster danner resten av ensemblet sammen med Rudolph og Scott i «Loot», og de tre første episodene kan ses allerede nå i helgen. De resterende syv episodene kommer på strømmetjenesten én gang i uken, før det hele avsluttes den 12. august.

Nå tilgjengelig på Apple TV+.

Man vs Bee (Netflix)

Det er ikke stort annet vi kan si om «Man vs. Bee» enn at bildet over avslører det meste man trenger å vite om dette prosjektet.



Den 10 episoder lange komiserien fra Netflix handler om Trevor (Rowan Atkinson) som plutselig befinner seg i en utilsiktet krig med en over gjennomsnittet habil bie som har bestemt seg for å tilbringe sommeren i huset den klossete familiefaren har som jobb å passe på. Trevor blir etter hvert besatt av å gjøre kål på det irriterende insektet, hvilket får mer eller mindre katastrofale utfall.



Hvis den britiske komistjernen Atkinson ikke var involvert i dette mildt sagt merkelige prosjektet (10 episoder med en fyr som jakter på en bie?), så ville vi nok antakeligvis ha bedt deg om å hoppe bukk over hele greia – men den universelle appellen til Mr. Bean-skuespilleren er umiskjennelig. «Man vs. Bee» ser faktisk ut til å være genuint morsom, og låner kledelig fra eldre fysisk humor det finnes lite av akkurat nå.

Nå tilgjengelig på Netflix.

Beavis and Butt-Head Do the Universe (Paramount+)

«Silicon Valley» ble avsluttet akkurat i det COVID-19 begynte å bre seg utover verden, men MTV-veteranen Mike Judge lot seg ikke stagge av den grunn. «Beavis and Butt-Head Do the Universe» gjenoppliver det ikoniske radarparet i en ny helaftens på Paramount+. Filmen fungerer som en slags oppvarming til den nye serien som får premiere senere i år, og fortsetter historien om våre helter der vi forlot den i «Beavis and Butt-Head Do America» fra 1996. Ved hjelp av litt avansert fysikk ender tenåringene opp i nåtiden, der de fortsetter sin søken etter et ligg, og får sitt første møte med en smarttelefon.



Ovennevnte Judge spiller nok en gang både Beavis og Butt-Head, mens mange av kompisene fra «Silicon Valley» – inkludert Martin Starr, Chris Diamantopoulos og Jimmy O. Yang – blir med på moroa.

Nå tilgjengelig på Paramount+.