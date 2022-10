Borussia Dortmund – Manchester City: Slik ser du Champions League-kampen, uansett hvor du befinner deg

Haaland er tilbake på gamle trakter når Borussia Dortmund – Manchester City møtes i kveld. Bortelaget vinner gruppen om de unngår tap, mens Dortmund trenger to poeng til for å være helt sikker på avansement. Et avgjort funker også for hjemmelaget, men da må Sevilla slå FC København.

Det blir spennende å se hvor tente Pep Guardiola er fra start og om Haaland sitter på benk. Det blir uansett fokus på jærbuen ettersom han har spilt for dagens motstander.

Les videre for mer informasjon om hvordan du ser Borussia Dortmund – Manchester City og Champions League på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

Borussia Dortmund – Manchester City

Borussia Dortmund – Manchester city Dato: tirsdag, 25. oktober Avspark: 21:00 Arena: Signal Iduna Park, Dortmund Strøm på nett: TV2 Play (Åpnes i ny fane) Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt (Åpnes i ny fane)

Haaland tar mye fokus, men det er også en i gult i kveld som er populær. Jude Bellingham er en ung brite som har gjort noe så "radikal" og valgt å slå igjennom utenfor hjemlandet, og slå igjennom har han gjort. Han er nemlig i samme klubb som Kylian Mbappe og Haaland. Den klubben består av unge spillere som har skåret mål i 4 Champions League-kamper på rad. Bellingham har imponert over lengre tid og skal være med England til VM senere i høst.

Hjemmelaget har gjort jobben i Champions League så langt og er meget nærme sluttspillet. Om de skulle tape i kveld, så må de slå FC København borte i siste runde. Det er fullt mulig og det er også mulig for Dortmund å ta poeng i kveld.

Slik ser du Champions League-kampen om du befinner deg i utlandet

Normalt sett skal det gå helt fint å se Champions League-kamper på nett, særlig om du befinner deg i Norge. Hvis du er på reise i det store utland, for eksempel på ferie eller via jobb, så er sannsynligheten imidlertid stor for at det blir vanskeligere å få lokal tilgang på kampen du er ute etter å se.

Årsaken er såkalt geoblokkering. Dette er digitale landegrenser som ofte begrenser tilgangen til strømmetjenesters innhold, selv om du har et fullt fungerende abonnement.

Løsningen, om du råker på problemer med å strømme utenfor Norge, er å bruke en VPN-tjeneste. Ved hjelp av denne smarte programvaren kan du få tilgang til innholdet du ønsker, uansett hvor du befinner deg i verden.

Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se Champions League, uansett hvor du befinner deg i verden.

Slik ser du Champions League-kampen i Norge