Xbox One S med to kontrollere ned 37 prosent i pris hos Elkjøp

Du har kanskje sett deg ut en TV i Black Friday-salget, men sitter fortsatt med en gammel BD-spiller og et sug etter virkelig å få testet det nye hjemmekinoanlegget? Heldigvis for deg kjører Elkjøp en kampanje på Xbox One S + to kontrollere akkurat nå, slik at du både kan se Ultra HD Blu-ray (4K) og spille de nyeste Xbox-spillene sammen med dine nærmeste på din nyervervelse i stua. Tidligere gikk pakken for 2989 kroner, men under Black Friday har Elkjøp satt det hele ned 37 prosent, og kan nå fåes for 1890 kroner.

Xbox One er antageligvis en kjent størrelse for de fleste, men det er verdt å merke seg at S-varianten har en rekke fordeler fremfor originalen. Først og fremst har den et bedre optisk drev, som ikke bare kan spille av vanlige Blu-ray-skiver, men også det relativt nye formatet Ultra HD Blu-ray, noe som gjør at du kan kjøpe og se film i 4K-oppløsning. I tillegg har den en oppgradert prosessorteknologi, slik at maskinen i praksis er kaldere i bruk, og har mindre viftestøy – samtidig som den er ørlite raskere.

Modellen som er på salg under Black Friday er den mellomste i flokken når det gjelder lagringsplass, så her får man altså 1 TB med harddiskplass å boltre seg på, noe som kan komme godt med i 2019, når innhold gjerne lastes ned via internett snarere enn å fôres inn fysisk – og man får altså med en ekstra kontroller på kjøpet, noe som uansett er et must.

Xbox One S + ekstra kontroll | 2989,– 1890,– | 37 % | Elkjøp

Konsollpakker med spill inkludert gir deg ofte mye for pengene, men det er verdt å huske på at en ekstra kontroller også koster 500-600 kroner. Dette er pakken for deg som liker å spille sammen med andre foran samme TV. Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud