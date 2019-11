Toppmodellen LG C9 til en slikk og ingenting hos Elkjøp – hele 31 prosent avslag

Slik dekker vi Black Friday (Image credit: TechRadar) Våre skribenter leter igjennom det som kan krype og gå av Black Friday-tilbud for å finne de absolutt beste prisene fra pålitelige forhandlere. Men det handler ikke bare om pris eller prosentavslag – det handler vel så mye om kvaliteten på produktet og derav etterspørselen. Under Black Week vil nettet flomme over av gode og dårlige tilbud. Vi er ditt filter i jakten på en god deal. Du kan være trygg på at alle tilbud vi presenterer hos oss, er nøye gjennomgått og verdt å trekke fram. Flere Black Friday-tilbud:

Da LG lanserte sin OLED av niende generasjon tidligere i år føltes det ut som en ren formalitet. Åttende generasjon var allerede best på bildekvalitet, så 2019 ble en seiersrunde der fokuset var på brukervennlighet, Smart-TV-delen og funksjonalitet for de av oss som bruker TV-en til spill. Aberet er at prisene alltid er høye på årets modell – vel, ikke i år! Elkjøp setter ned prisen på årets toppmodell fra LG med hele 31 prosent, noe som gjør at man kan få kremen av kremen til bare 11.990 kroner.

Du merker deg kanskje at Samsung Q90 ligger over LG C9 på vår liste over de beste TV-ene i 2019, og tenker kanskje at man bør gå for toppen når man først skal gjøre en såpass viktig investering som et nytt midtpunkt i stua. Det man bør ta til etterretning er at Samsungs LCD-TV er best for de fleste, mens LGs OLED er for de som legger til rette for litt mer seriøs TV-titting. Er man en feinschmecker som trekker for gardinene og optimaliserer lysforholdene er C9 klart best, mens Q90 er mer tilrettelagt for den typiske familien som plasserer TV-en nære vinduer, og ikke er så nøye med å slå av lyset når man skal se på film. I tillegg ligger prisen på C9 nå 8000 kroner under Q90 når det gjelder 55-tommersmodellene, og da blir valget enkelt.

LG C9 er også et perfekt valg for deg som spiller mye. Årets modell har fått støtte for VRR, såkalt Variable Refresh Rate, hvilket betyr at oppdateringsfrekvensen på bildet kjører i takt med hvor mange bilder i sekundet konsollen eller PC-en fôrer TV-en med. Dette betyr at flyten i bildene fremstår som langt jevnere, og at man slipper problemer som såkalt tearing. Trenden med dyre gaming-skjermer de siste årene baserer seg nettopp på støtte av dette, samt høy generell oppdateringfrekvens og lav responstid – og C9 er særdeles god på alt dette (den har både VRR, en oppdateringsfrekvens på opptil 120 Hz ved bruk av VRR og en responstid nede på 12 ms.) Hvem kan si nei takk til en framifrå OLED-gaming-skjerm på 55 tommer? Ikke vi i TechRadar, i alle fall.