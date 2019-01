Tilbud på støydempende KEF Space One Wireless

Trådløse hodetelefoner med støydemping er i vinden for tiden, og man kan knapt stikke snuten utenfor døren uten å se drøssevis av folk med Bose og Sony fastmontert på knollen. Det er en grunn til det, Sonys WH-1000XM3 og WH-1000XM2 og Boses QuietComfort 35 II er selve referansesettene i denne kategorien – men hva om man vil skille seg litt ut?

Komplett selger nå KEF Space One Wireless (Porsche design) for 1990 kroner, 33 % ned fra 2990 kroner. Rekordbillig for et hodesett laget litt mer i retning feinschmeckeren. Støydempingen er noe mindre aggressiv, for å unngå forringelse av lydkvaliteten, og det kan være liten tvil om at KEF og Porsche har fokusert en hel del på design og det ytre.

Hodesettet har fått skryt av lang batteritid, balansert og korrekt lyd (dette er noe annet enn de basstunge Bose-settene) og designet, men det påpekes ofte at de er noe dyre. Nå som de er på tilbud faller dog dette argumentet bort.

Tilbudet gjelder ut 27. januar eller så langt lageret rekker.