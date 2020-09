Skaff deg en iRobot Roomba i7 fra Elkjøp og få 36 % rabatt

Det er nok å gjøre i hjemmet for tiden. Hjemmeskole, hjemmekontor og generelt mye hjemmesitting har gjort at tidsklemma trykker hardere og hardere på, og det er fort gjort at den ellers så ryddige boligen lider under presset – men det finnes løsninger som gjør livet lettere i en kaotisk hverdag. Robotstøvsugere er små hendige hjelpere som kan ta seg av noe av det som tar absolutt mest tid: det å vaske gulvet. Nå har heldigvis Elkjøp salg på en av de gjeveste modellene på markedet, nemlig iRobot Roomba i7. Hvis du melder deg inn i kundeklubben kan du frem til mandag kveld spare hele 2800 kroner.

Normalprisen på iRobot Roomba i7 er 7795 kroner, men ut måneden, det vil si frem til 23:59 på mandag, så kan du få den for 4995 kroner. Det er hele 36 % rabatt på en av årets toppmodeller (lansert i februar i år for omlag 10 000 kroner).

iRobot Roomba i7 har en støvbeholder på fire desiliter, og kan dure rundt for seg selv i 75 minutter etter én lading. Enheten styres med enkelhet fra mobilen, og støtter både Android og iOS. Appen får man også med norsk språk.

Støvsugeren lager selv et kart over leiligheten eller etasjen du ønsker å bruke den i (via å la den gå 2-4 runder for seg selv), og hvis man ønsker kan man selv konstruere programmer som forteller verktøyet hvor man ønsker fokuset skal ligge, eller hvor det finnes objekter som du ikke vil at den skal spankulere rundt.





Modellen har også et svært avansert sensorsystem som registrerer og analyserer 230 000 datapunkter per millisekund, og skjønner dermed hvor det er ekstra skittent, og der den må jobbe litt ekstra med å få med seg alt smuss.

iRobot Roomba i7 | 7795,– 4995,– | 36 % |Elkjøp

En selvgående ryddekompis som tar seg av noe av de kjedeligste som finnes, nemlig å støvsuge og vaske gulvet. Med iRobot Roomba i7 kan man la humla suse og slappe av mens gulvet rengjøres av seg selv.



Tilbudet varer til 23:59 i kveld (31/08/2020).

Se tilbud