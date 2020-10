NetOnNet tilbyr Bose QuietComfort 35 II til knallpris

Høsten er en ypperlig tid for å synke ned i et komfortabelt møbel og fordype seg i den musikken man liker aller best. Når det er mørkt og kjølig ute, er det godt å nyte tilværelsen innendørs. Derfor passer det godt at NetOnNet har gitt de trådløse hodetelefonene Bose QuietComfort 35 II et skikkelig priskutt. Denne modellen får du nå for kr. 2490,- Salget er begrenset til to enheter per kunde.

Bose QuietComfort 35 II er kjent for deres evne til å fjerne støyende distraksjoner slik at du kan konsentrere deg om musikken din, arbeidet eller det som betyr mest for deg. Acoustic Noise Cancelling-teknologien overvåker og måler støy fra utsiden hele tiden og utligner den med motsatt signal.

Volumoptimalisert EQ gir deg balansert lydytelse ved alle lydstyrker, mens et system med støyavvisende dobbel mikrofon gir tydeligere samtaler selv i bråkete omgivelser. Disse hodetelefonene tilbyr også enkel Bluetooth®-paring, 20-timers batterilevetid, og en holdbar og komfortabel passform.

Bose QuietComfort 35 II | 2490,– |NetOnNet

